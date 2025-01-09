Україна фактично знищила дві третини військових ресурсів РФ, - Остін

Про це він сказав під час трансляції пресконференції в етері Еспресо.

"Результати на полі бою – те, що ми планували. З 2022 року Росія втратила в Україні понад 700 тис. солдатів. Від Другої світової війни Москва не зазнавала таких втрат у жодній з війн, до яких вона була залучена. Фактично Україна зараз вже знищила дві третини усіх військових ресурсів Росії, якщо ми порівняємо їхній запас станом на початок повномасштабного вторгнення. РФ втрачає приблизно 1500 солдатів щоденно. Ми можемо лише уявити, якими є ці втрати. Звичайно, Кремлю дали по зубах, тому він змушений шукати найманців, солдатів з Північної Кореї", - підкреслив очільник Пентагону.

Остін зауважив, що військові КНДР зараз воюють на території РФ, і це чітка ознака відчаю Путіна. Сили Північної Кореї також зазнають вагомих втрат.