Україна фактично знищила дві третини військових ресурсів РФ, - Остін
Голова міністерства оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін під час пресконференції за підсумками "Рамштайну - 25" зазначив, що РФ втратила у війні з Україною понад 700 тис. солдатів
Про це він сказав під час трансляції пресконференції в етері Еспресо.
"Результати на полі бою – те, що ми планували. З 2022 року Росія втратила в Україні понад 700 тис. солдатів. Від Другої світової війни Москва не зазнавала таких втрат у жодній з війн, до яких вона була залучена. Фактично Україна зараз вже знищила дві третини усіх військових ресурсів Росії, якщо ми порівняємо їхній запас станом на початок повномасштабного вторгнення. РФ втрачає приблизно 1500 солдатів щоденно. Ми можемо лише уявити, якими є ці втрати. Звичайно, Кремлю дали по зубах, тому він змушений шукати найманців, солдатів з Північної Кореї", - підкреслив очільник Пентагону.
Остін зауважив, що військові КНДР зараз воюють на території РФ, і це чітка ознака відчаю Путіна. Сили Північної Кореї також зазнають вагомих втрат.
- 9 січня президент Володимир Зеленський прибув до Німеччини, де бере участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
- Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що в межах роботи Контактної групи з питань оборони України затвердили 8 дорожніх карт, які визначають ключові цілі Сил оборони України до 2027 року.
- Голова міністерства оборони Сполучених Штатів під час засідання "Рамштайн" оголосив новий пакет військової допомоги для України від США на $500 млн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.2 Купівля 42.2Продаж 42.86
- EUR Купівля 43.59Продаж 44.35
- Актуальне
- Важливе