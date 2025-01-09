Росіяни вдарили по Сіверську на Донеччині: двоє загиблих
Російська окупаційна армія у четвер, 9 січня, обстріляла місто Сіверськ Донецької області, унаслідок чого загинуло дві людини
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, внаслідок обстрілу Сіверська загинули дві людини - 67-річна жінка і 55-річний чоловік.
"Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Бережіть себе і своїх близьких! Евакуюйтесь", - підкреслив він.
- Того ж дня росіяни атакували дроном один з районів Миколаєва, постраждала людина.
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