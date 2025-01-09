Росіяни вдарили по Сіверську на Донеччині: двоє загиблих

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, внаслідок обстрілу Сіверська загинули дві людини - 67-річна жінка і 55-річний чоловік.

"Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Бережіть себе і своїх близьких! Евакуюйтесь", - підкреслив він.