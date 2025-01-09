РФ вдарила дроном по Миколаєву: постраждала людина
Російська окупаційна армія у четвер, 9 січня, вдарила дроном по Миколаєву, унаслідок чого постраждала людина
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
За його словами, росіяни атакували корабельний район Миколаєва ще удень. Внаслідок удару дроном постраждала одна людина. Також відомо про руйнування у житловому секторі.
- 9 січня оборонці українського неба збили три ракети, якими росіяни атакували Кривий Ріг.
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