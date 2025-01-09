Йде війна за Арктику та Антарктику: Безсмертний про заяви Трампа щодо Гренландії

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Що стосується геополітичних намірів, анексій, експансій, то про це зараз пишуть світові ЗМІ. Слід акцентувати увагу на тому, що починаючи з 1867 року, якщо не помиляюся, тема Гренландії звучала у промовах тих чи інших президентів США, в більшості це були республіканці. Ми знаємо, що Друга світова війна завершилася тим, що нині на території Гренландії розташовані сфери безпеки Сполучених Штатів, тобто це і військові, і аерокосмічні бази, хоча всі розповідають тільки про санні піхотні війська Данії на території Гренландії", - зазначив Роман Безсмертний.

За його словами, Дональд Трамп питання Гренландії підіймає не вперше, бо він те саме вже говорив у 2016 та 2017 роках, але тоді була інша ситуація для США.

"Трампу під час його першої каденції доповіли, що вже йде війна за Арктику та Антарктику, бо тут не можна розділяти ці напрямки. Ключем до Арктики є відповідь на питання – у чиїй вона власності. Як ми пам'ятаємо, весь час відповідь на це питання формувалась у Москві. І вперше це було заявлено, коли Путін прийшов до влади. На початку 2010-х років стало зрозуміло, що Кремль хоче накласти лапу на Арктику, відповідно, по суті почалася війна за Арктику. І тоді вперше в історії США було підписано декілька документів, суть яких полягала у створенні криголамного арктичного флоту, будівництві підводних човнів", - прокоментував дипломат.

На його думку, ці програми пізніше і сформують те, що, можливо, буде називатися арктичний флот США. Бо РФ разом з Китаєм також просуваються у цьому напрямку, мають подібний криголамний флот - понад півсотні одиниць.

"На сьогодні у США сформовані переговорні групи для ведення перемовин з урядом Данії та самоврядним урядом Гренландії. Однак на особливостях спілкування Дональда Трампа я б не акцентував уваги, бо насправді тема безпеки Арктики дуже серйозно торкається питання безпеки України, яка своїми останніми кроками показала крайню необхідність, щоб Сполучені Штати та Україна були разом. Наприклад, мова йде про наші бомбардування безпілотниками російської бази Оленья, яка є ключовою одиницею як для північного флоту РФ, так і китайського флоту щодо забезпечення паливно-мастильними матеріалами", - резюмував Безсмертний.