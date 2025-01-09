Йде війна за Арктику та Антарктику: Безсмертний про заяви Трампа щодо Гренландії
Дипломат Роман Безсмертний зазначив, що на сьогодні арктичні флоти з криголамами та субмаринами мають як США, так і РФ з Китаєм
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Що стосується геополітичних намірів, анексій, експансій, то про це зараз пишуть світові ЗМІ. Слід акцентувати увагу на тому, що починаючи з 1867 року, якщо не помиляюся, тема Гренландії звучала у промовах тих чи інших президентів США, в більшості це були республіканці. Ми знаємо, що Друга світова війна завершилася тим, що нині на території Гренландії розташовані сфери безпеки Сполучених Штатів, тобто це і військові, і аерокосмічні бази, хоча всі розповідають тільки про санні піхотні війська Данії на території Гренландії", - зазначив Роман Безсмертний.
За його словами, Дональд Трамп питання Гренландії підіймає не вперше, бо він те саме вже говорив у 2016 та 2017 роках, але тоді була інша ситуація для США.
"Трампу під час його першої каденції доповіли, що вже йде війна за Арктику та Антарктику, бо тут не можна розділяти ці напрямки. Ключем до Арктики є відповідь на питання – у чиїй вона власності. Як ми пам'ятаємо, весь час відповідь на це питання формувалась у Москві. І вперше це було заявлено, коли Путін прийшов до влади. На початку 2010-х років стало зрозуміло, що Кремль хоче накласти лапу на Арктику, відповідно, по суті почалася війна за Арктику. І тоді вперше в історії США було підписано декілька документів, суть яких полягала у створенні криголамного арктичного флоту, будівництві підводних човнів", - прокоментував дипломат.
На його думку, ці програми пізніше і сформують те, що, можливо, буде називатися арктичний флот США. Бо РФ разом з Китаєм також просуваються у цьому напрямку, мають подібний криголамний флот - понад півсотні одиниць.
"На сьогодні у США сформовані переговорні групи для ведення перемовин з урядом Данії та самоврядним урядом Гренландії. Однак на особливостях спілкування Дональда Трампа я б не акцентував уваги, бо насправді тема безпеки Арктики дуже серйозно торкається питання безпеки України, яка своїми останніми кроками показала крайню необхідність, щоб Сполучені Штати та Україна були разом. Наприклад, мова йде про наші бомбардування безпілотниками російської бази Оленья, яка є ключовою одиницею як для північного флоту РФ, так і китайського флоту щодо забезпечення паливно-мастильними матеріалами", - резюмував Безсмертний.
- Під час своєї першої каденції Трамп заявив, що розглядає можливість купівлі США Гренландії, і скасував державну поїздку до Данії після того, як данські чиновники заявили, що автономна територія, яка є частиною королівства, не продається.
- 22 грудня Трамп знову заявив про наміри контролю США над Гренландією: "З метою національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю".
- Прем’єр-міністр Муте Егеде заявив, що Гренландію не можна придбати. "Гренландія — наша. Ми не продаємося і ніколи не будемо продаватися. Ми не повинні програти нашу довгу боротьбу за свободу", - сказав він.
- Після цього міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив, що країна збільшує витрати на оборону острова. Поульсен назвав це оголошення "іронічним", оскільки Трамп висловився, що володіння та контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для США.
- 6 січня король Данії змінив королівський герб, зробивши більш помітними зображення символів Гренландії та Фарерських островів, що було розцінено як докір Дональду Трампу після його претензій на Гренландію.
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