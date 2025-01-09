ЄС готовий перейняти ініціативу щодо підтримки України, якщо США не захочуть, – Каллас
Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що ЄС буде готовий узяти на себе ініціативу щодо підтримки України, якщо Сполучені Штати Америки не захочуть
Про це вона сказала 9 січня по дорозі на зустріч контактної групи з підтримки України у форматі "Рамштайн", пише Politico.
"Я дійсно впевнена, що всі інші члени, і, сподіваюся, також Сполучені Штати, готові продовжувати підтримку України. ЄС також готовий узяти на себе це лідерство, якщо Сполучені Штати цього не захочуть", – заявила Каллас.
Очільниця євродипломатії додала, що не слід спекулювати стосовно майбутньої підтримки з боку США, і що це не в інтересах Америки, аби Росія стала "наймогутнішою силою у світі".
Видання нагадує, що попередник Каллас на цій посаді Жозеп Боррель минулого року казав, що "Європа не може заповнити прогалину", коли йдеться про підтримку України.
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