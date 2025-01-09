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ЄС готовий перейняти ініціативу щодо підтримки України, якщо США не захочуть, – Каллас

Юлія Юліна
9 січня, 2025 четвер
19:38
Світ про Україну Кая Каллас

Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що ЄС буде готовий узяти на себе ініціативу щодо підтримки України, якщо Сполучені Штати Америки не захочуть

Зміст

Про це вона сказала 9 січня по дорозі на зустріч контактної групи з підтримки України у форматі "Рамштайн", пише Politico.

"Я дійсно впевнена, що всі інші члени, і, сподіваюся, також Сполучені Штати, готові продовжувати підтримку України. ЄС також готовий узяти на себе це лідерство, якщо Сполучені Штати цього не захочуть", – заявила Каллас.

Очільниця євродипломатії додала, що не слід спекулювати стосовно майбутньої підтримки з боку США, і що це не в інтересах Америки, аби Росія стала "наймогутнішою силою у світі".

Видання нагадує, що попередник Каллас на цій посаді Жозеп Боррель минулого року казав, що "Європа не може заповнити прогалину", коли йдеться про підтримку України.

  • У лютому 2024 року американський бізнесмен Ілон Маск висловив думку, що США слід припинити військову допомогу Україні.
  • У червні агентство Reuters повідомляло, що два ключові радники Дональда Трампа представили йому план припинення війни в Україні, який передбачає надання військової допомоги Києву за умови початку перемовин із РФ.
  • У липні Трамп заявив, що міг би змусити президента України Володимира Зеленського укласти мирну угоду з Путіним протягом 24 годин.
Теги:
Новини
ЄС
Війна з Росією
США
допомога Україні
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