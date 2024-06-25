У разі перемоги Трамп може припинити військову допомогу Україні, якщо не буде переговорів з РФ, - Reuters
Колишній президент США Дональд Трамп, у разі перемоги на виборах, може припинити американську військову допомогу Україні, якщо не буде переговорів з Росією
Про це пише Reuters.
Зазначається, що два ключові радники Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні в разі його перемоги на президентських виборах. Він передбачає надання військової допомоги Україні за умови, що Київ вступить у мирні переговори з РФ.
Водночас один з радників Трампа з питань національної безпеки Кіт Келлог заявив, що США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку Сполучених Штатів.
Згідно з планом, розробленим Келлогом і Фредом Флейцом, під час мирних переговорів передбачається припинення вогню на основі існуючих ліній зіткнення.
За словами Флейца, колишній президент відреагував на план позитивно. "Я не стверджую, що він погодився з ним або погодився з кожним словом, але ми були раді отримати той зворотний зв'язок, який ми отримали", - сказав він.
Водночас речник кампанії Трампа Стівен Ченг заявив, що офіційними слід вважати лише заяви, зроблені самим Трампом або уповноваженими членами його передвиборчої кампанії.
- Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Україна сама спровокувала вторгнення Росії своїми намірами увійти до НАТО.
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