Трамп заявив, що Росія напала на Україну через прагнення Києва увійти до НАТО
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Україна сама спровокувала вторгнення Росії своїми намірами увійти до НАТО
Про це він заявив в етері подкасту All In.
"Я вже 20 років чую, що якщо Україна піде до НАТО – це буде реальною проблемою для Росії. Я чув це довгий час. Я думаю, що саме тому ця війна розпочалася", - пояснив Трамп.
Крім того, часту провини через російське вторгнення в Україну колишній президент США переклав на Байдена, який, за його словами, не мав обіцяти Києву вступ до НАТО.
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"Байден постійно говорив неправильні речі, і одна із неправильних речей - він сказав, що Україна піде у НАТО… Коли я чув, як він говорить, я думав: цей хлопець почне війну", - зауважив він.
Натомість, на переконання Трампа, якби він залишався президентом США, повномасштабне вторгнення Росії узагалі б не почалось.
"Чотири роки ніхто навіть не говорив, що Росія піде на Україну. Цього б ніколи не сталося. Росія не збиралась нападати на Україну. Як тільки я пішов (з посади президента США - ред.), вони почали шикуватись біля кордонів, - додав Трамп. - І я подумав, що Путін, мабуть - він хороший переговірник - я думав, що він робить це з метою переговорів. Тоді зненацька вони напали… Байден говорив протилежне до того, що, я думаю, він мав казати. Речі, які він говорив і досі говорить - вони божевільні".
- 16 червня повідомлялось, що Трамп пообіцяв "вирішити питання" з допомогою Україні, говорячи про її обсяги, ще до того, як зайде в Білий дім як президент.
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