Трамп заявив, що Росія напала на Україну через прагнення Києва увійти до НАТО

Про це він заявив в етері подкасту All In.

"Я вже 20 років чую, що якщо Україна піде до НАТО – це буде реальною проблемою для Росії. Я чув це довгий час. Я думаю, що саме тому ця війна розпочалася", - пояснив Трамп.

Крім того, часту провини через російське вторгнення в Україну колишній президент США переклав на Байдена, який, за його словами, не мав обіцяти Києву вступ до НАТО.

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"Байден постійно говорив неправильні речі, і одна із неправильних речей - він сказав, що Україна піде у НАТО… Коли я чув, як він говорить, я думав: цей хлопець почне війну", - зауважив він.

Натомість, на переконання Трампа, якби він залишався президентом США, повномасштабне вторгнення Росії узагалі б не почалось.

"Чотири роки ніхто навіть не говорив, що Росія піде на Україну. Цього б ніколи не сталося. Росія не збиралась нападати на Україну. Як тільки я пішов (з посади президента США - ред.), вони почали шикуватись біля кордонів, - додав Трамп. - І я подумав, що Путін, мабуть - він хороший переговірник - я думав, що він робить це з метою переговорів. Тоді зненацька вони напали… Байден говорив протилежне до того, що, я думаю, він мав казати. Речі, які він говорив і досі говорить - вони божевільні".