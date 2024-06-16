Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Я вирішу це питання до того, як зайду у Білий дім": Трамп розкритикував обсяги допомоги США Україні

"Я вирішу це питання до того, як зайду у Білий дім": Трамп розкритикував обсяги допомоги США Україні

16 червня, 2024 неділя
09:38
Війна з Росією Дональд Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп пообіцяв "вирішити питання" з допомогою Україні, говорячи про її обсяги, ще до того, як зайде у Білий дім як президент

Зміст

Про це він заявив на передвиборчому заході у Детройті фрагменти якого ширяться у X.

Трамп обурюється, що запити України про допомогу "ніколи не припиняються". 

"Зеленський, можливо, найкращий агент з продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили. Щоразу як він приїздить у нашу країну, він їде звідси з 60 мільярдами доларів", – неодноразово наголосив експрезидент.

Читайте також: Дипломат Левченко пояснив, що може бути з безпековою угодою між США та Україною, якщо Трамп стане президентом 

Водночас Трамп зауважив, що йому "подобається Зеленський" через те, як він вчинив під час скандалу, що спричинив першу спробу імпічменту Трампа.

"Щойно, чотири дні тому, він поїхав з 60 мільярдами. Він приїжджає додому і оголошує що йому треба ще 60 мільярдів. І це ніколи не припиняється, ніколи не припиняється. Я вирішу питання з цим ще до того, як зайду у Білий дім як президент. Ще будучи обраним президентом, я вирішу питання з цим", – заявив експрезидент США. 

  • Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може розірвати двосторонню безпекову угоду з Україною, якщо переможе на виборах у США.
Теги:
Відео
Економіка
Україна
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
вибори у США
США
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
Читайте також:
Український мирний саміт
13 червня, 2024 четвер
Швейцарія змінила проєкт рішення Саміту миру на користь України. Після цього кількість країн-учасниць знизилась, - ЄвроПравда
Павел Коваль у Берліні на конференції з відновлення України
Автор Марія Гурська
14 червня, 2024 п'ятниця
На Європу чекає нова хвиля біженців з України — "енергетичних", - депутат сейму Павел Коваль
15 червня, 2024 субота
Під час першого матчу Євро-2024 на стадіоні вивісили прапори Росії
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.54
    Купівля 40.54
    Продаж 41.08
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.36
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
16 червня
10:02
Трамп і Байден
Чернетки заборонені: Трамп і Байден узгодили перші правила передвиборчих дебатів
10:00
OPINION
Віталій Гайдукевич
Новий Європарламент – тріумф нових правих, якого не сталося, але який ще може бути
10:00
День батька
День батька - 2024: дата, історія та традиції свята
09:25
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ оголосив про проведення щоденної "тактичної паузи" в Газі
09:18
Ексклюзив
Юрій Федоренко
Комбат 92-ї ОШБр розповів, як Сили оборони перехопили тактичну ініціативу у ворога на Харківщині
09:07
без води, вода
На Донеччині скорочено водопостачання: скільки й де не буде води
08:54
окупанти орки
Окупанти на Луганщині облаштували військовий полігон, - ОВА
08:45
Nike
Громадянин Нідерландів створив бізнес на постачанні в РФ товарів Nike і Lego, які пішли з російського ринку
08:19
Дмитро Лубінець
Лубінець: Росія не зацікавлена в поверненні своїх військовополонених
08:08
OPINION
Михайло Басараб
Путіну слід дати асиметричну відповідь
08:08
Анонс
Роберт Левандовські, збірна Польщі
Євро-2024: розклад матчів 16 червня
07:42
Президент Фінляндії Александер Стубб
Президент Фінляндії закликав Китай вплинути на Путіна, щоб покласти край війні
07:35
Родрі, Альваро Мората та Ніко Вільямс, збірна Іспанії, Євро-2024
Євро-2024: результати усіх матчів 15 червня
07:31
Школа на ТОТ, іспити
На ТОТ Донеччини росіяни завищують бали школярам за згадку Путіна в екзаменаційних роботах, - ЦНС
07:15
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 6 бронемашин, 58 артсистем і понад 1100 військових армії РФ
07:00
OPINION
Микола Княжицький
У сьогоднішній політиці таких людей, як Яцек Куронь, мало
00:36
Оновлено
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
2024, субота
15 червня
23:58
Оновлено
Збірна Італії, Євро-2024
Італія здійснила камбек та перемогла Албанію на Євро-2024
23:42
Іван Миколайчук у кінокартині "Вавилон ХХ" (1979)
Цього дня народився український актор і режисер Іван Миколайчук
23:33
Хавʼєр Мілей і Володимир Зеленський
"Ніхто не має права нападати на іншу країну": Зеленський на Саміті миру зустрівся з президентом Аргентини
23:03
Олександр Горенко
На війні загинув батько 17-річного футболіста "Металіста"
22:32
подарунки сім'ям загиблих
Прихильники традиційної сім'ї, серед яких є військові, зберуться на Майдані Незалежності
22:18
Збірна України з волейболу
Україна вийшла у фінал Золотої Євроліги з волейболу
22:07
Ексклюзив
Володимир Путін
Нинішній процес приведе до того, що Путін завдасть удару по країнах НАТО, - Безсмертний
21:55
Ексклюзив
Віталій Портников
Це питання виживання: Портников представив два варіанти замороження конфлікту з Росією
21:50
Український мирний саміт
Перший день Саміту миру в Швейцарії: що відбувалося. Текстовий онлайн
21:38
Василь Кобін
Колишній футболіст "Шахтаря" очолив клуб УПЛ
21:32
Австрія
Австрія виділила 10 млн євро гуманітарним організаціям, які допомогають українцям
21:20
Ексклюзив
Burgenstock, Швейцарія, місце проведення українського мирного саміту
Окремі країни будуть особисто опікуватися головними пунктами миру Зеленського, - кореспондентка Висоцька про Саміт у Швейцарії
21:07
Андрей Пленкович
Хорватія не підтримає мир, який передбачає відмову від територій, - прем’єр Пленкович
20:56
Марцело Брозович, Родрі, збірна Іспанії, збірна Хорватії, Євро-2024
Іспанія несподівано розгромила Хорватію на Євро-2024
20:44
Ексклюзив
Володимир Огризко
Дитяча наївність: дипломат Огризко про заяву президентки Швейцарії щодо мирних переговорів України й Росії
20:39
Африканський континент особливо постраждав через російсько-українську війну, - президент Гани Акуфо-Аддо
20:36
Одещина, кримінал
Водій зерновоза намагався вивезти за кордон 41 ухилянта: суд обрав запобіжний захід
20:01
OPINION
Костянтин Москалець
Народний Дім
19:59
Олаф Шольц
"Негайне припинення вогню, без серйозних перемовин, просто легітимізує захоплення Росією територій", - Шольц
19:53
Ексклюзив
чернівецькі десантники не дали ворогу закріпитися поблизу Вовчанська
Будуть або 200-ті або в полоні: експерт Коваленко про оточення ворога у Вовчанську на заводі
19:45
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
"Замороження конфлікту - це рецепт для подальших агресивних війн": заява Урсули фон дер Ляєн
19:26
Зеленський
На наступному Саміті миру ми повинні зафіксувати кінець війни, - Зеленський
19:25
Камала Гарріс та Володимир Зеленський (Саміт миру, 15 червня 2024 року)
Путін пропонує Україні не перемовини, а капітуляцію, - віцепрезидентка США Гарріс
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV