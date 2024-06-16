"Я вирішу це питання до того, як зайду у Білий дім": Трамп розкритикував обсяги допомоги США Україні
Експрезидент США Дональд Трамп пообіцяв "вирішити питання" з допомогою Україні, говорячи про її обсяги, ще до того, як зайде у Білий дім як президент
Про це він заявив на передвиборчому заході у Детройті фрагменти якого ширяться у X.
Трамп обурюється, що запити України про допомогу "ніколи не припиняються".
"Зеленський, можливо, найкращий агент з продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили. Щоразу як він приїздить у нашу країну, він їде звідси з 60 мільярдами доларів", – неодноразово наголосив експрезидент.
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Водночас Трамп зауважив, що йому "подобається Зеленський" через те, як він вчинив під час скандалу, що спричинив першу спробу імпічменту Трампа.
"Щойно, чотири дні тому, він поїхав з 60 мільярдами. Він приїжджає додому і оголошує що йому треба ще 60 мільярдів. І це ніколи не припиняється, ніколи не припиняється. Я вирішу питання з цим ще до того, як зайду у Білий дім як президент. Ще будучи обраним президентом, я вирішу питання з цим", – заявив експрезидент США.
- Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може розірвати двосторонню безпекову угоду з Україною, якщо переможе на виборах у США.
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