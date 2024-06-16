"Я вирішу це питання до того, як зайду у Білий дім": Трамп розкритикував обсяги допомоги США Україні

Про це він заявив на передвиборчому заході у Детройті фрагменти якого ширяться у X.

Трамп обурюється, що запити України про допомогу "ніколи не припиняються".

"Зеленський, можливо, найкращий агент з продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили. Щоразу як він приїздить у нашу країну, він їде звідси з 60 мільярдами доларів", – неодноразово наголосив експрезидент.

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Водночас Трамп зауважив, що йому "подобається Зеленський" через те, як він вчинив під час скандалу, що спричинив першу спробу імпічменту Трампа.

"Щойно, чотири дні тому, він поїхав з 60 мільярдами. Він приїжджає додому і оголошує що йому треба ще 60 мільярдів. І це ніколи не припиняється, ніколи не припиняється. Я вирішу питання з цим ще до того, як зайду у Білий дім як президент. Ще будучи обраним президентом, я вирішу питання з цим", – заявив експрезидент США.

JUST IN: ???????? ???????? Donald Trump says he will put an end to the United States funding Ukraine's war against Russia.



"I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that's ever lived.



Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion." pic.twitter.com/T7AtvWgZtk — BRICS News (@BRICSinfo) June 16, 2024