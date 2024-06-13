Дипломат Левченко пояснив, що може бути з безпековою угодою між США та Україною, якщо Трамп стане президентом

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ратифікація може тривати й рік і півтора. Якщо Трамп стане президентом США, то він вступає у свої повноваження в січні наступного року. Тобто до цього моменту вона буде діяти. Але в нас ще в запасі є 7,5 місяців, а за ці 7,5 місяців ми отримаємо багато чого від США", - зауважив Левченко.

За словами дипломата, Трамп може переглянути безпекову угоду між США та Україною.

"Не виключаю, що можливо Трамп скаже, що її треба посилити, що вона недостатня, і не відповідає потребам України, щоб перемогти РФ", - припустив Левченко.