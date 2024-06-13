Дипломат Левченко пояснив, що може бути з безпековою угодою між США та Україною, якщо Трамп стане президентом
Дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Олександр Левченко зазначив, що ратифікація безпекової угоди між США та Україною може тривати роками
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ратифікація може тривати й рік і півтора. Якщо Трамп стане президентом США, то він вступає у свої повноваження в січні наступного року. Тобто до цього моменту вона буде діяти. Але в нас ще в запасі є 7,5 місяців, а за ці 7,5 місяців ми отримаємо багато чого від США", - зауважив Левченко.
За словами дипломата, Трамп може переглянути безпекову угоду між США та Україною.
"Не виключаю, що можливо Трамп скаже, що її треба посилити, що вона недостатня, і не відповідає потребам України, щоб перемогти РФ", - припустив Левченко.
- Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може розірвати двосторонню безпекову угоду з Україною, якщо переможе на виборах у США.
- 15 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що безпекова угода між США й Україною демонструє цілому світу та Путіну, що багато країн продовжуватимуть допомагати Україні й робитимуть це в довготривалій перспективі, аби стримувати Росію.
- 13 червня президенти США й України Джо Байден та Володимир Зеленський підпишуть двосторонню безпекову угоду на саміті G7.
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