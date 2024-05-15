Двостороння безпекова угода між США й Україною буде підписана за кілька тижнів, - держсекретар США Блінкен
Безпекова угода між США й Україною демонструє цілому світу та Путіну, що багато країн продовжуватимуть допомагати Україні й робитимуть це в довготривалій перспективі, аби стримувати Росію
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з міністром закордонних справ України.
"Ми мусимо допомагати Україні захищати солдатів й мирне населення. Для нас особливим пріоритетом є припинення війни. Тому ми шукаємо, де знайти ці, потрібні на вчора, системи Patriot. Ще одне питання, про яке ми дискутували, - це двостороння безпекова угода між США та Україною. Ми знаємо, що 32 країни вже обговорили або в найближчому майбутньому обговорять укладання таких угод з Україною", - наголосив Блінкен.
За словами державного секретаря США, майбутня двостороння безпекова угода між США й Україною забезпечить безпеку майбутнього в найближчі 10 років.
"Ми продуктивно попрацювали з нашими командами й фіналізуємо саму угоду. Текст угоди вже буде незабаром, і за кілька тижнів ми вже підпишемо цю угоду. Це демонструє цілому світу та Путіну, що багато країн продовжуватимуть допомагати Україні й робитимуть це в довготривалій перспективі, аби стримувати Росію", - заявив Блінкен.
- Уранці вівторка, 14 травня, державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом, щоб запевнити українців у підтримці з боку Штатів.
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