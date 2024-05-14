Держсекретар США Блінкен прибув з неанонсованим візитом до Києва

Про це він написав у соцмережі Х.

"Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу від російської агресії", - йдеться у повідомленні.

BBC з посиланням на кореспондента AFP, який супроводжує голову Держдепу у поїздці, пише, що Блінкен прибув нічним поїздом із Польщі й найближчим часом має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

"Насамперед ця поїздка спрямована на те, щоб надіслати чіткий сигнал українцям, які, очевидно, перебувають у дуже важкому становищі як у зв'язку з боями на східному фронті, так і через те, що російські війська розширюють транскордонні атаки в Харківській області", - сказав журналістам високопосадовець американської делегації.

Зазначається, що це вже четвертий візит Блінкена до Києва від початку повномасштабного російського вторгнення.

Як пише Reuters, поїздка має на меті продемонструвати солідарність США з Україною, яка намагається відбити масовані російські бомбардування на своєму північно-східному кордоні.

"Місія держсекретаря тут полягає в тому, щоб поговорити про те, що наша додаткова допомога буде надаватися таким чином, щоб допомогти зміцнити їхню оборону (і) дозволити їм все більше перехоплювати ініціативу на полі бою", - наголосив американський урядовець.

Він додав, що під час візиту до Києва Блінкен запевнить українських посадовців, включно з президентом Зеленським, у незмінній підтримці США та виголосить промову, зосереджену на майбутньому України.

Спершу про можливий візит держсекретаря США до України цього тижня інформувало Politico, посилаючись на джерела, знайомі з планами Блінкена.

Повідомлялося, що у Києві 14 та 15 травня служба безпеки на деякий час перекриє дорогу.