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Оновлено

Держсекретар США Блінкен прибув з неанонсованим візитом до Києва

14 травня, 2024 вiвторок
06:50
Світ Ентоні Блінкен у Києві 14 травня
Зміст

Уранці вівторка, 14 травня, державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом, щоб запевнити українців у підтримці з боку Штатів

Про це він написав у соцмережі Х.

"Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу від російської агресії", - йдеться у повідомленні.

BBC з посиланням на кореспондента AFP, який супроводжує голову Держдепу у поїздці, пише, що Блінкен прибув нічним поїздом із Польщі й найближчим часом має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

"Насамперед ця поїздка спрямована на те, щоб надіслати чіткий сигнал українцям, які, очевидно, перебувають у дуже важкому становищі як у зв'язку з боями на східному фронті, так і через те, що російські війська розширюють транскордонні атаки в Харківській області", - сказав журналістам високопосадовець американської делегації.

Зазначається, що це вже четвертий візит Блінкена до Києва від початку повномасштабного російського вторгнення.

Як пише Reuters, поїздка має на меті продемонструвати солідарність США з Україною, яка намагається відбити масовані російські бомбардування на своєму північно-східному кордоні.

"Місія держсекретаря тут полягає в тому, щоб поговорити про те, що наша додаткова допомога буде надаватися таким чином, щоб допомогти зміцнити їхню оборону (і) дозволити їм все більше перехоплювати ініціативу на полі бою", - наголосив американський урядовець.

Він додав, що під час візиту до Києва Блінкен запевнить українських посадовців, включно з президентом Зеленським, у незмінній підтримці США та виголосить промову, зосереджену на майбутньому України.

Спершу про можливий візит держсекретаря США до України цього тижня інформувало Politico, посилаючись на джерела, знайомі з планами Блінкена.

Повідомлялося, що у Києві 14 та 15 травня служба безпеки на деякий час перекриє дорогу. 

  • Востаннє Блінкен був в Україні 6 березня 2023 року. Тоді він оголосив про нове фінансування для України понад 1 млрд доларів.
  • 12 травня Блінкен заявив, що українські військові здатні ефективно втримувати лінію фронту на сході України. 
Теги:
Україна
США
Ентоні Блінкен
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