Держсекретар США Блінкен прибув з неанонсованим візитом до Києва
Уранці вівторка, 14 травня, державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом, щоб запевнити українців у підтримці з боку Штатів
Про це він написав у соцмережі Х.
"Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу від російської агресії", - йдеться у повідомленні.
BBC з посиланням на кореспондента AFP, який супроводжує голову Держдепу у поїздці, пише, що Блінкен прибув нічним поїздом із Польщі й найближчим часом має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
"Насамперед ця поїздка спрямована на те, щоб надіслати чіткий сигнал українцям, які, очевидно, перебувають у дуже важкому становищі як у зв'язку з боями на східному фронті, так і через те, що російські війська розширюють транскордонні атаки в Харківській області", - сказав журналістам високопосадовець американської делегації.
Зазначається, що це вже четвертий візит Блінкена до Києва від початку повномасштабного російського вторгнення.
Як пише Reuters, поїздка має на меті продемонструвати солідарність США з Україною, яка намагається відбити масовані російські бомбардування на своєму північно-східному кордоні.
"Місія держсекретаря тут полягає в тому, щоб поговорити про те, що наша додаткова допомога буде надаватися таким чином, щоб допомогти зміцнити їхню оборону (і) дозволити їм все більше перехоплювати ініціативу на полі бою", - наголосив американський урядовець.
Він додав, що під час візиту до Києва Блінкен запевнить українських посадовців, включно з президентом Зеленським, у незмінній підтримці США та виголосить промову, зосереджену на майбутньому України.
Спершу про можливий візит держсекретаря США до України цього тижня інформувало Politico, посилаючись на джерела, знайомі з планами Блінкена.
Повідомлялося, що у Києві 14 та 15 травня служба безпеки на деякий час перекриє дорогу.
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