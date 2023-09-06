Держсекретар США Блінкен прибув до Києва, - ЗМІ

Про це інформує "Європейська правда".

За даними видання, Блінкен вже перебуває в українській столиці.

Мета візиту поки що невідома. Повідомляється, що центр столиці перекритий.

Відзначимо, що попередній візит Блінкена в Україну відбувся якраз рік тому, 8 вересня.