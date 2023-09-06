Держсекретар США Блінкен прибув до Києва, - ЗМІ
Уранці середи, 6 вересня, стало відомо, що з офіційним візитом до Києва прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен
Про це інформує "Європейська правда".
За даними видання, Блінкен вже перебуває в українській столиці.
Мета візиту поки що невідома. Повідомляється, що центр столиці перекритий.
Відзначимо, що попередній візит Блінкена в Україну відбувся якраз рік тому, 8 вересня.
- Напередодні, 5 вересня, видання ZN.ua з посиланням на джерела повідомило, що Ентоні Блінкен прибуде з візитом до Києва 6 березня. При цьому жодних деталей щодо поїздки Блінкена не повідомлялось.
- Водночас у Держдепі прокоментували інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про можливий візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва. Там не підтвердили поїздку Блінкена в Україну.
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