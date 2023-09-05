Держдеп не підтвердив інформацію ЗМІ про візит Блінкена в Україну

Про це на брифінгу сказав заступник речника американського зовнішньополітичного відомства Ведант Пател, інформує "Європейська правда".

Він не підтвердив дані про поїздку Блінкена в Україну.

"У мене немає оновлень з приводу будь-якої офіційної поїздки від Держдепу", – сказав Пател.