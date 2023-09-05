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Держдеп не підтвердив інформацію ЗМІ про візит Блінкена в Україну

5 вересня, 2023 вiвторок
23:12
Україна Ентоні Блінкен у Києві

У Держдепі прокоментували інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про можливий візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва

Про це на брифінгу сказав заступник речника американського зовнішньополітичного відомства Ведант Пател, інформує "Європейська правда".

Він не підтвердив дані про поїздку Блінкена в Україну.

"У мене немає оновлень з приводу будь-якої офіційної поїздки від Держдепу", – сказав Пател.

  • Раніше сьогодні, 5 вересня, видання ZN.ua з посиланням на джерела повідомило, що Ентоні Блінкен прибуде з візитом до Києва 6 березня. При цьому жодних деталей щодо поїздки Блінкена не повідомлялось.
  • Відзначимо, що попередній візит Блінкена в Україну відбувся якраз рік тому, 8 вересня.
США
Ентоні Блінкен
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