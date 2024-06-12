Україна та США підпишуть двосторонню безпекову угоду на саміті G7 цього тижня, - Салліван
У четвер, 13 червня, президенти США й України Джо Байден та Володимир Зеленський підпишуть двосторонню безпекову угоду на саміті G7
Про це заявив радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Barron's.
"Завтра президент Байден і президент Зеленський сядуть, щоб обговорити нашу рішучу підтримку України зараз і в майбутньому. Після цієї зустрічі лідери підпишуть двосторонню угоду про безпеку, давши зрозуміти, що наша підтримка триватиме довго в майбутньому", - розповів Салліван.
За його словами, майбутня безпекова угода не передбачатиме залучення американських збройних сил, а охоплюватиме допомогу США й постачання зброї, що Вашингтон підтримує з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував новину про безпекову угоду держави із Штатами, зазначивши, що "вся команда зробила велику роботу, щоб ця майбутня угода стала можливою".
"Мій добрий друг, радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван анонсував підписання безпекової угоди між Україною та Сполученими Штатами на саміті G7 вже цього тижня, який відвідає президент України Володимир Зеленський. Це буде вже 16-та угода", - написав він.
- 15 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що безпекова угода між США й Україною демонструє цілому світу та Путіну, що багато країн продовжуватимуть допомагати Україні й робитимуть це в довготривалій перспективі, аби стримувати Росію.
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