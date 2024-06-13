Трамп може вийти з безпекової угоди з Україною у разі перемоги на виборах у США, - WP
Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може розірвати двосторонню безпекову угоду з Україною, якщо переможе на виборах у США
Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що, посадовці сподіваються, що безпекова угода подолає політичні розбіжності всередині Сполучених Штатів.
Проте вони визнають, що Дональд Трамп або будь-який майбутній президент США може вийти з юридично обов’язкової виконавчої угоди, оскільки це не договір і не буде ратифікований Конгресом.
- 13 червня президенти США й України Джо Байден та Володимир Зеленський підпишуть двосторонню безпекову угоду на саміті G7.
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