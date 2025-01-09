Очільник МЗС Британії Леммі спрогнозував, коли може бути укладено мирну угоду між Україною та РФ
Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі спрогнозував, що мирну угоду між Україною та Росією за планом обраного президента США Дональда Трампа може бути укладено до Великодня
Про це пише The Sun.
За словами Леммі, малоймовірно, що мирну угоду буде досягнуто 21 січня. Однак він повідомив "неймовірні подробиці про мирний план Трампа", який, на його думку, може запрацювати за кілька тижнів після інавгурації 20 січня.
"Дональд Трамп ще не при владі. Я думаю, що, з того, що я бачив за останні кілька днів, є ознаки невеликого відштовхування щодо того, що певним чином угода буде досягнута 21 січня… Я думаю, що зараз це малоймовірно. І ми чуємо, що розклад дещо змістився до Великодня", - сказав дипломат.
Водночас він зазначив, що поки не бачить жодних доказів того, що російський диктатор Володимир Путін готовий сісти за стіл переговорів, аби припинити війну в Україні. Також Леммі зауважив, що ера миру після холодної війни закінчилася, а майбутня безпека Європи перебуває на вістрі ножа.
При цьому він погоджується з Трампом у тому, що потрібно переконати союзників по НАТО, що збільшення витрат на оборону є стратегічною необхідністю.
- Раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що міг би змусити президента України Володимира Зеленського укласти мирну угоду з Путіним протягом 24 годин.
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