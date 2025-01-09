Очільник МЗС Британії Леммі спрогнозував, коли може бути укладено мирну угоду між Україною та РФ

Про це пише The Sun.

За словами Леммі, малоймовірно, що мирну угоду буде досягнуто 21 січня. Однак він повідомив "неймовірні подробиці про мирний план Трампа", який, на його думку, може запрацювати за кілька тижнів після інавгурації 20 січня.

"Дональд Трамп ще не при владі. Я думаю, що, з того, що я бачив за останні кілька днів, є ознаки невеликого відштовхування щодо того, що певним чином угода буде досягнута 21 січня… Я думаю, що зараз це малоймовірно. І ми чуємо, що розклад дещо змістився до Великодня", - сказав дипломат.

Водночас він зазначив, що поки не бачить жодних доказів того, що російський диктатор Володимир Путін готовий сісти за стіл переговорів, аби припинити війну в Україні. Також Леммі зауважив, що ера миру після холодної війни закінчилася, а майбутня безпека Європи перебуває на вістрі ножа.

При цьому він погоджується з Трампом у тому, що потрібно переконати союзників по НАТО, що збільшення витрат на оборону є стратегічною необхідністю.