Атака РФ по Запоріжжю призвела до найбільшої кількості загиблих і поранених серед цивільних за останні два роки, – місія ООН

Про це 9 січня заявила місія ООН, передає "Радіо Свобода".

Так, кількість загиблих і поранених унаслідок обстрілу Запоріжжя 8 січня стала найбільшою, зафіксованою організацією, після атаки на житловий будинок у Дніпрі 14 січня 2023 року, та є найсмертоноснішою після атаки на супермаркет у Костянтинівці на Донеччині 9 серпня 2024 року.

В ООН зауважили, що ворожа атака відбулась у другій половині дня, коли багато працівників залишали підприємство після робочої зміни, відтак загинули або дістали поранення, перебуваючи на вулиці або в громадському транспорті за межами об’єкта.



"Планерні авіабомби стали однією з найбільших загроз для цивільних осіб у містах уздовж лінії фронту. Вони також є однією з головних причин того, що кількість загиблих та поранених у 2024 році зросла на 30 відсотків порівняно з 2023 роком", – заявила Даніель Белль, голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).



Згідно з даними ММПЛУ, у 2024 році через авіабомби загинули 360 людей, що втричі перевищує кількість загиблих у 2023 році. Ще 1861 дістали поранення, що вшестеро більше, ніж роком раніше.



Збільшення кількості жертв серед цивільних осіб від авіабомб у 2024 році стало наслідком модифікацій, які дозволяють авіабомбам планерувати, а не просто падати, що розширило їхню зону ураження і тепер вони можуть досягати міста, розташовані далі від лінії фронту, наприклад, Харків, Суми та Запоріжжя.