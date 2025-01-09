Атака РФ по Запоріжжю призвела до найбільшої кількості загиблих і поранених серед цивільних за останні два роки, – місія ООН
Атака по Запоріжжю, яку російська окупаційна армія здійснила 8 січня, призвела до найбільшої кількості загиблих і поранених серед цивільних за останні два роки
Про це 9 січня заявила місія ООН, передає "Радіо Свобода".
Так, кількість загиблих і поранених унаслідок обстрілу Запоріжжя 8 січня стала найбільшою, зафіксованою організацією, після атаки на житловий будинок у Дніпрі 14 січня 2023 року, та є найсмертоноснішою після атаки на супермаркет у Костянтинівці на Донеччині 9 серпня 2024 року.
В ООН зауважили, що ворожа атака відбулась у другій половині дня, коли багато працівників залишали підприємство після робочої зміни, відтак загинули або дістали поранення, перебуваючи на вулиці або в громадському транспорті за межами об’єкта.
"Планерні авіабомби стали однією з найбільших загроз для цивільних осіб у містах уздовж лінії фронту. Вони також є однією з головних причин того, що кількість загиблих та поранених у 2024 році зросла на 30 відсотків порівняно з 2023 роком", – заявила Даніель Белль, голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).
Згідно з даними ММПЛУ, у 2024 році через авіабомби загинули 360 людей, що втричі перевищує кількість загиблих у 2023 році. Ще 1861 дістали поранення, що вшестеро більше, ніж роком раніше.
Збільшення кількості жертв серед цивільних осіб від авіабомб у 2024 році стало наслідком модифікацій, які дозволяють авіабомбам планерувати, а не просто падати, що розширило їхню зону ураження і тепер вони можуть досягати міста, розташовані далі від лінії фронту, наприклад, Харків, Суми та Запоріжжя.
- 8 січня росіяни завдали удару авіабомбами по Запоріжжю, внаслідок чого загинули 13 людей і дістали поранення 122.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.2 Купівля 42.2Продаж 42.86
- EUR Купівля 43.59Продаж 44.35
- Актуальне
- Важливе