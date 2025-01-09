Росія втрачає критичне паливо для стратегічної авіації: Defense Express про ураження нафтобази в Енгельсі
Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що ураження нафтобази в Енгельсі, яка постачала критичне паливо для російських літаків стратегічної авіації, є серйозним ударом для РФ
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Нафтобаза в Енгельсі та авіаційна база "Енгельс-2" пов'язані між собою. Нафтобаза є підрозділом так званого Росрезерва і називається "Кристал". Вона забезпечує пальним літаки стратегічної авіації РФ", - зауважив Рябих.
За словами директора з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, ураження нафтобази в Енгельс – це надзвичайно важлива подія, оскільки стратегічні запаси спеціального пального, що використовується літаками стратегічної авіації Ту-95 та іншими літаками РФ, – це так зване паливо Т-1, яке може бути знищене. Варто зауважити, що російські потужності виробництва цього пального не є такими великими.
"Аеродром "Енгельс" також використовується для проведення технічних робіт та обслуговування літаків. Попри те, що більшість літаків були переведені на інші аеродроми, вони все одно змушені періодично прилітати для заправки та технічного обслуговування", - пояснив Рябих.
Військовий експерт також додав, що наразі російська стратегічна компонента підпадає під часткове знерухомлення завдяки тому, що знищуються запаси критичного пального для авіації РФ.
- У ніч на 8 січня в російському місті Енгельс, що в Саратовській області, заявили про атаку дронів. Сили оборони уразили російську нафтобазу.
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