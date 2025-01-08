Повернути українців з Європи примусово просто неможливо, - нардеп Княжицький

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Взагалі не до кінця зрозумілий цей дискурс про те, що Україна не буде силоміць повертати українців. Це звучить абсурдно. Хто взагалі думав, що Україна буде повертати українців з Європи в такий спосіб? Як це взагалі можливо, коли немає жодного права робити це примусово. Очевидно, що примусово ніхто не буде повертати українців з Європи, це не сенсація. Багато українців дійсно залишиться на Заході, частина з них повернеться. Західні країни вже почали обмежувати можливості для українців на тлі розмов про мирні переговори. Українці користуються єдиним правом ЄС, яке дає змогу жити й працювати в країнах Європейського Союзу взагалі без жодних умов. Зараз це триває до 2026 року, але в один день це буде скасовано. Західні країни також зменшують підтримку для тих українців, які не працюють і не хочуть влаштовуватись на ту роботу, яку пропонують центри зайнятості. Все це означає, що українці будуть повертатись", - пояснив Княжицький.

Народний депутат наголосив, що держава має створити умови для того, щоб українці повертались назад до України. Держава має дбати про свої громадян.

"Проблема лише в тому, що будуть повертатись хворі й немічні чи малоосвічені. Тих, хто може знайти роботу і знаходить її, повернути буде важко. Тому наша справа показати, що дбаємо про цих людей, реалізовуємо програми захисту українських біженців, допомагаємо з житлом. Це головне. Силою людей не потрібно повертати. Потрібно створити умови для повернення українських біженців назад до України", - додав він.