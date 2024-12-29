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Майже 50% українських біженців у Норвегії не хочуть повертатися в Україну після закінчення війни

Світлана Кравченко
29 грудня, 2024 неділя
08:25
Світ На фото біженці з України

Майже половина (47%) опитаних українських біженців у Норвегії зізнались, що не хочуть повертатися в Україну навіть після закінчення війни

Зміст

Про це свідчать результати опитування Управління з питань інтеграції та різноманітності (IMDi), пише VG.

За даними опитування, лише 10% біженців відповіли, що хочуть повернутися в Україну.

Дослідниця Вільде Гернес з Інституту міських та регіональних досліджень (NIBR) при OsloMet зазначає, що серед українців простежуються такі тенденції: ті, хто вже давно в Норвегії, більшою мірою хочуть залишитися у скандинавській країні, а ті, хто прибув нещодавно, тепер із самого початку говорять, що хочуть осісти в Норвегії.

Вона також зауважує, що серед приїжджих збільшилась кількість хлопців віком 16-17 років. Дослідниця припускає, що це пов’язано з тим, що з 18 років хлопці вже не мають можливості виїхати з України й, можливо, їм доведеться воювати.

У схожому опитуванні, опублікованому в січні 2023 року, кожен третій український біженець казав, що хоче залишитися в Норвегії. Понад половини вагалися.

  • Наприкінці вересня повідомлялося, що у Норвегії припинять автоматично надавати притулок усім українським біженцям. Відтепер запит на отримання притулку від біженців із заходу України розглядатимуть в індивідуальному порядку.
Теги:
Новини
Україна
Норвегія
біженці
Війна з Росією
біженці з України
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