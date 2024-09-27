Норвегія припинить автоматично надавати притулок усім українським біженцям

Про це повідомила міністерка юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель, пише RTE.

За її словами, у лютому 2022 року влада країни вирішила автоматично надавати притулок усім біженцям з України. Відтоді Норвегія прийняла загалом 85 тис. українців, що за словами Мель, більше, ніж північні сусіди країни.

Тому відтепер запити про надання притулку розглядатимуть в індивідуальному порядку для мешканців шести областей на заході України, які розташовані далеко від лінії фронту.

Йдеться про Львівщину, Волинь, Закарпаття, Франківщину, Тернопільщину та Рівненщину.

Таке рішення уряд Норвегії пояснив тим, що велика кількість біженців створює навантаження на житло, охорону здоров'я та школи в деяких містах країни. До того ж міністерка зазначила, що серед "українських шукачів притулку зростає частка чоловіків призовного віку".