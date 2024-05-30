Норвегія перегляне заявки близько тисячі українців про надання притулку. Причина

Про це повідомляє NRK.

Розглядатиме клопотання Норвезький директорат з питань імміграції (UDI).

"Ми повинні бути впевнені, що ми маємо стабільний рівень прибуття до Норвегії", - сказала міністерка юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, норвезький уряд швидко запровадив схему колективного захисту для переселенців з України.

Схема колективного захисту надає дозвіл на проживання без індивідуальної оцінки у потребі захисту. На українців, які на момент початку великої війни жили в інших країнах, ця схема не розповсюджується, але їм дозволили залишитися в Норвегії, оскільки для українців скасовано обов’язок виїзду .

Зараз такий обов’язок знову запроваджують для українців, тож UDI починає індивідуальну обробку цих заяв про надання притулку. Мова йде про 800-1000 людей, яким, можливо, доведеться покинути Норвегію.

Серед цих людей є і чоловіки призовного віку.

"Серед українців, чиї справи про надання притулку сьогодні розглядаються, 370 (47%) - це чоловіки віком від 18 до 60 років", - зазначає імміграційна влада в електронному листі до NRK.

Разом з тим міністерство юстиції в електронному листі заявляє, що ризик бути відправленим на війну з Росією не є підставою для проживання в Норвегії.

"Призов до строкової служби та служба у зв’язку з війною не є умовами, які самі по собі є підставою для отримання притулку в Норвегії. Однак це має бути оцінено конкретно в окремому випадку", - йдеться у повідомленні.