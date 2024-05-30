Норвегія перегляне заявки близько тисячі українців про надання притулку. Причина
Норвегія індивідуально розглядатиме клопотання щодо надання притулку українцям, які на момент початку повномасштабної війни не жили в Україні
Про це повідомляє NRK.
Розглядатиме клопотання Норвезький директорат з питань імміграції (UDI).
"Ми повинні бути впевнені, що ми маємо стабільний рівень прибуття до Норвегії", - сказала міністерка юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель.
На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, норвезький уряд швидко запровадив схему колективного захисту для переселенців з України.
Схема колективного захисту надає дозвіл на проживання без індивідуальної оцінки у потребі захисту. На українців, які на момент початку великої війни жили в інших країнах, ця схема не розповсюджується, але їм дозволили залишитися в Норвегії, оскільки для українців скасовано обов’язок виїзду .
Зараз такий обов’язок знову запроваджують для українців, тож UDI починає індивідуальну обробку цих заяв про надання притулку. Мова йде про 800-1000 людей, яким, можливо, доведеться покинути Норвегію.
Серед цих людей є і чоловіки призовного віку.
"Серед українців, чиї справи про надання притулку сьогодні розглядаються, 370 (47%) - це чоловіки віком від 18 до 60 років", - зазначає імміграційна влада в електронному листі до NRK.
Разом з тим міністерство юстиції в електронному листі заявляє, що ризик бути відправленим на війну з Росією не є підставою для проживання в Норвегії.
"Призов до строкової служби та служба у зв’язку з війною не є умовами, які самі по собі є підставою для отримання притулку в Норвегії. Однак це має бути оцінено конкретно в окремому випадку", - йдеться у повідомленні.
- 1 травня стало відомо, що уряд Норвегії ухвалив збільшити підтримку України в 2024 році на $600 млн.
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