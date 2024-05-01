Норвегія виділила Україні $600 млн: на що підуть гроші
Уряд Норвегії ухвалив збільшити підтримку України в 2024 році на $600 млн
Про це повідомив у Twitter президент України Володимир Зеленський.
"Я вдячний уряду Норвегії на чолі з прем'єр-міністром Йонасом Гар Стьоре за рішення збільшити підтримку України на $600 млн цього року", - написав Зеленський.
Президент зазначив, що кошти спрямують здебільшого на захист повітряного простору.
"Я ціную, що більша частина цих коштів буде спрямована на зміцнення протиповітряної оборони України, яка є нашим головним пріоритетом для захисту людських життів. Ми цінуємо непохитну підтримку Норвегії, розуміння наших нагальних потреб і готовність стати на наш бік у найважчий час. Разом ми захищаємо Україну та решту Європи від російського терору", - написав Зеленський.
Очільник норвезького уряду 30 квітня заявив про збільшення цьогорічної підтримки України на 7 млрд крон (близько $629 млн - ред.) із яких 6 млрд (близько $539 млн) призначені на потреби протиповітряної оборони, 1 млрд (близько $90 млн) - на цивільні потреби.
Стортинг (парламент - ред.) підтримав збільшення цьогорічної підтримки України.
Загалом у 2024 році уряд Норвегії витратить на пряму підтримку України 22 млрд крон (майже $2 млрд).
Тижнем раніше Стьоре заявив про доцільність збільшити підтримку України поза рамками програми Нансена, яку підтримують усі сили в Стортингу, і яка була погоджена в обсязі 75 млрд крон (понад $6,7 млрд) на 5 років.
- У квітні міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Норвегія планує передати Україні винищувачі F-16.
- Володимир Зеленський після зустрічі з Еспеном Барт Ейде заявив про завершення підготовки двосторонньої безпекової угоди.
- Крім того, Норвегія долучилася до німецької ініціативи з пошуку засобів ППО для України та виділить $13,7 млн для обслуговування переданих Україні танків Leopard.
- Уряд Норвегії пропонує продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 5 років.
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