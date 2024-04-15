Зеленський зустрівся з головою МЗС Норвегії Барт Ейде та заявив про завершення підготовки безпекової угоди
15 квітня президент України Володимир Зеленський оголосив про завершення підготовки двосторонньої безпекової угоди з Норвегією після зустрічі з головою МЗС країни Еспеном Барт Ейде
Про це він повідомив у телеграм.
За словами президента, робота з партнерами з Норвегії, зокрема зустріч із міністром закордонних справ, як завжди, була змістовною та цілком практичною.
"Наші команди вже завершили підготовку двосторонньої безпекової угоди. Ми обговорили подальшу оборонну співпрацю. Та найнагальніше – зміцнення нашої ППО", - розповів Зеленський.
Він подякував Норвегії за підтримку та розуміння потреб України.
Також у вечірньому зверненні Зеленський розповів, що країни працюють над розширенням оборонної співпраці.
"Працюємо над розширенням оборонної співпраці. Зокрема над тим, щоб посилити нашу ППО. Ми цінуємо те, що Норвегія надає Україні довгострокову фінансову підтримку, усі форми стійкості важливі в час війни", сказав він.
- Норвегія разом із данськими й нідерландськими партнерами планує передати Україні багатоцільові винищувачі F-16 із найновішим озброєнням.
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