Нідерланди долучаються до німецької ініціативи з пошуку ППО для України
У неділю, 21 квітня, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та канцлером Німеччини Олафом Шольцем оголосив про приєднання до ініціативи IAAD з надання Україні систем ППО
Про це повідомляє TV2.
Прем'єр-міністр Норвегії наголосив, що необхідні спільні зусилля, щоб надати Україні більше засобів протиповітряної оборони, і що це має відбутися вже негайно.
"У нас дуже мало часу на зволікання, тому Норвегія буде залучена до фінансування. Кілька інших країн роблять свій внесок у це, тому що є засоби протиповітряної оборони, які можуть бути доставлені в Україну досить швидко, і ми інтенсивно працюємо над цим останніми днями й тижнями", - заявив він.
Однак, як зазначив норвежський прем'єр, оскільки на виробництво засобів протиповітряної оборони потрібен час, доведеться відправляти ППО з власних запасів.
"Це було шаблоном до цього часу, і ми також зробили свій внесок. Інші країни також будуть копати глибше, щоб зробити свій внесок у цю справу. Нам також потрібно нарощувати виробництво", - підсумував Стьоре.
- Раніше уряд Німеччини заявив, що вже веде переговори з іншими країнами щодо нових зобов'язань з протиповітряної оборони для України.
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