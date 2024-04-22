Нідерланди долучаються до німецької ініціативи з пошуку ППО для України

Про це повідомляє TV2.

Прем'єр-міністр Норвегії наголосив, що необхідні спільні зусилля, щоб надати Україні більше засобів протиповітряної оборони, і що це має відбутися вже негайно.

"У нас дуже мало часу на зволікання, тому Норвегія буде залучена до фінансування. Кілька інших країн роблять свій внесок у це, тому що є засоби протиповітряної оборони, які можуть бути доставлені в Україну досить швидко, і ми інтенсивно працюємо над цим останніми днями й тижнями", - заявив він.

Однак, як зазначив норвежський прем'єр, оскільки на виробництво засобів протиповітряної оборони потрібен час, доведеться відправляти ППО з власних запасів.

"Це було шаблоном до цього часу, і ми також зробили свій внесок. Інші країни також будуть копати глибше, щоб зробити свій внесок у цю справу. Нам також потрібно нарощувати виробництво", - підсумував Стьоре.