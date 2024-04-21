Німеччина шукає додаткові ППО для України, - Politico
Уряд Німеччини заявив, що вже веде переговори з іншими країнами щодо нових зобов'язань з протиповітряної оборони для України
Про це повідомляє Politico.
Міністри закордонних справ і оборони Німеччини минулого тижня виступили з ініціативою "Негайні дії з протиповітряної оборони" (IAAD), у рамках якої вони надіслали листа союзникам із закликом до урядів знайти та профінансувати більше систем протиповітряної оборони для України.
"Росія намагається знищити Одесу, економічний центр України, і (Харків - ред.), її промисловий і технологічний центр, - йдеться в листі, надісланому союзникам міністром закордонних справ Німеччини Аннеленою Бербок і міністром оборони Борисом Пісторіусом. - Ми повинні допомогти Україні захиститися від цього вбивчого нападу".
Згодом Німеччина заявила, що деякі країни вже висловили зацікавленість цією ініціативою.Згідно з повідомленням німецького оборонного відомства, наразі Данія та Нідерланди ведуть переговори про фінансову підтримку IAAD.
"Кілька інших партнерів також погодилися інтенсивно вивчити, чи можуть вони також постачати системи або надавати ресурси", - додали в міністерстві.
На додаток до ракетних комплексів Patriot, німецька ініціатива охоплює альтернативні варіанти місцевого виробництва, такі як SAMP/T, NASAMS, HAWK, IRIS-T або системи протиповітряної оборони С-300.
- 13 квітня стало відомо, що Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot.
- 17 квітня уряд Німеччини виступив з ініціативою щодо пошуку та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони.
- Виконавчий директор оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух 18 квітня анонсував постачання Україні додаткової системи протиповітряної оборони Iris-T.
- Україна може отримати ще шість систем протиповітряної оборони Patriot від партнерів по Північноатлантичному альянсу і ще одну - від Німеччини.
- 21 квітня президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив на необхідності додаткових систем ППО, посилаючись на нещодавні російські обстріли території України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.56 Купівля 39.56Продаж 40.08
- EUR Купівля 42.28Продаж 43.04
- Актуальне
- Важливе