Німеччина шукає додаткові ППО для України, - Politico

Про це повідомляє Politico.

Міністри закордонних справ і оборони Німеччини минулого тижня виступили з ініціативою "Негайні дії з протиповітряної оборони" (IAAD), у рамках якої вони надіслали листа союзникам із закликом до урядів знайти та профінансувати більше систем протиповітряної оборони для України.

"Росія намагається знищити Одесу, економічний центр України, і (Харків - ред.), її промисловий і технологічний центр, - йдеться в листі, надісланому союзникам міністром закордонних справ Німеччини Аннеленою Бербок і міністром оборони Борисом Пісторіусом. - Ми повинні допомогти Україні захиститися від цього вбивчого нападу".

Згодом Німеччина заявила, що деякі країни вже висловили зацікавленість цією ініціативою.Згідно з повідомленням німецького оборонного відомства, наразі Данія та Нідерланди ведуть переговори про фінансову підтримку IAAD.

"Кілька інших партнерів також погодилися інтенсивно вивчити, чи можуть вони також постачати системи або надавати ресурси", - додали в міністерстві.

На додаток до ракетних комплексів Patriot, німецька ініціатива охоплює альтернативні варіанти місцевого виробництва, такі як SAMP/T, NASAMS, HAWK, IRIS-T або системи протиповітряної оборони С-300.