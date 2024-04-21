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Німеччина шукає додаткові ППО для України, - Politico

21 квітня, 2024 неділя
18:48
Світ Шведське ППО RBS 70

Уряд Німеччини заявив, що вже веде переговори з іншими країнами щодо нових зобов'язань з протиповітряної оборони для України

Про це повідомляє Politico.

Міністри закордонних справ і оборони Німеччини минулого тижня виступили з ініціативою "Негайні дії з протиповітряної оборони" (IAAD), у рамках якої вони надіслали листа союзникам із закликом до урядів знайти та профінансувати більше систем протиповітряної оборони для України.

"Росія намагається знищити Одесу, економічний центр України, і (Харків - ред.), її промисловий і технологічний центр, - йдеться в листі, надісланому союзникам міністром закордонних справ Німеччини Аннеленою Бербок і міністром оборони Борисом Пісторіусом. - Ми повинні допомогти Україні захиститися від цього вбивчого нападу".

Згодом Німеччина заявила, що деякі країни вже висловили зацікавленість цією ініціативою.Згідно з повідомленням німецького оборонного відомства, наразі Данія та Нідерланди ведуть переговори про фінансову підтримку IAAD. 

"Кілька інших партнерів також погодилися інтенсивно вивчити, чи можуть вони також постачати системи або надавати ресурси", - додали в міністерстві.

На додаток до ракетних комплексів Patriot, німецька ініціатива охоплює альтернативні варіанти місцевого виробництва, такі як SAMP/T, NASAMS, HAWK, IRIS-T або системи протиповітряної оборони С-300.

  • 13 квітня стало відомо, що Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot.
  • 17 квітня уряд Німеччини виступив з ініціативою щодо пошуку та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони.
  • Виконавчий директор оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух 18 квітня анонсував постачання Україні додаткової системи протиповітряної оборони Iris-T.
  • Україна може отримати ще шість систем протиповітряної оборони Patriot від партнерів по Північноатлантичному альянсу і ще одну - від Німеччини.
  • 21 квітня президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив на необхідності додаткових систем ППО, посилаючись на нещодавні російські обстріли території України.
Теги:
Україна
Нідерланди
Німеччина
Данія
ППО
Війна з Росією
Військові новини
допомога Україні
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