Patriot зараз потрібні українцям: Зеленський про необхідність додаткових систем ППО
Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив на необхідності додаткових систем ППО, посилаючись на нещодавні російські обстріли території України
Про це він написав на своїй офіційні сторінці у Telegram.
""Петріоти" є системами ППО тільки коли діють – захищають життя, а не стоять без руху десь на базах зберігання, - наголосив президент. - Сучасні винищувачі потребують саме там, де сучасність проходить випробування й де вирішується, чи будуть діти й онуки теперішніх поколінь жити у світі та безпеці".
Він зауважив, що партнери Україним мають достатньо військової потужності, "щоб подолати російський терор". Зеленський закликав їх "не боятися власної сили й дійсно допомагати захищати життя".
""Петріоти" потрібні зараз у руках українців. Сучасні винищувачі потрібні в українському небі. Російські ракети та іранські "шахеди" повинні програти, щоб ніколи й ніде руїни не виграли у життя" - наголосив очільник держави.
Він пояснив, що "протидіяти терору можна лише разом, спільними кроками", подякувавши союзникам, які це усвідомлюють.
"Дякую всім, хто проявляє лідерство в допомозі Україні!", - підсумував Зеленський.
- 13 квітня стало відомо, що Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot.
- 17 квітня уряд Німеччини виступив з ініціативою щодо пошуку та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони.
- Виконавчий директор оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух 18 квітня анонсував постачання Україні додаткової системи протиповітряної оборони Iris-T.
- Україна може отримати ще шість систем протиповітряної оборони Patriot від партнерів по Північноатлантичному альянсу і ще одну - від Німеччини.
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