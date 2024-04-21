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Patriot зараз потрібні українцям: Зеленський про необхідність додаткових систем ППО

21 квітня, 2024 неділя
17:04
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив на необхідності додаткових систем ППО, посилаючись на нещодавні російські обстріли території України

Про це він написав на своїй офіційні сторінці у Telegram.

""Петріоти" є системами ППО тільки коли діють – захищають життя, а не стоять без руху десь на базах зберігання, - наголосив президент. - Сучасні винищувачі потребують саме там, де сучасність проходить випробування й де вирішується, чи будуть діти й онуки теперішніх поколінь жити у світі та безпеці".

Він зауважив, що партнери Україним мають достатньо військової потужності, "щоб подолати російський терор". Зеленський закликав їх "не боятися власної сили й дійсно допомагати захищати життя".

""Петріоти" потрібні зараз у руках українців. Сучасні винищувачі потрібні в українському небі. Російські ракети та іранські "шахеди" повинні програти, щоб ніколи й ніде руїни не виграли у життя" - наголосив очільник держави.

Він пояснив, що "протидіяти терору можна лише разом, спільними кроками", подякувавши союзникам, які це усвідомлюють.

"Дякую всім, хто проявляє лідерство в допомозі Україні!", - підсумував Зеленський.

  • 13 квітня стало відомо, що Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot.
  • 17 квітня уряд Німеччини виступив з ініціативою щодо пошуку та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони.
  • Виконавчий директор оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух 18 квітня анонсував постачання Україні додаткової системи протиповітряної оборони Iris-T.
  • Україна може отримати ще шість систем протиповітряної оборони Patriot від партнерів по Північноатлантичному альянсу і ще одну - від Німеччини.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Володимир Зеленський
ППО
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