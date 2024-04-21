Patriot зараз потрібні українцям: Зеленський про необхідність додаткових систем ППО

Про це він написав на своїй офіційні сторінці у Telegram.

""Петріоти" є системами ППО тільки коли діють – захищають життя, а не стоять без руху десь на базах зберігання, - наголосив президент. - Сучасні винищувачі потребують саме там, де сучасність проходить випробування й де вирішується, чи будуть діти й онуки теперішніх поколінь жити у світі та безпеці".

Він зауважив, що партнери Україним мають достатньо військової потужності, "щоб подолати російський терор". Зеленський закликав їх "не боятися власної сили й дійсно допомагати захищати життя".

""Петріоти" потрібні зараз у руках українців. Сучасні винищувачі потрібні в українському небі. Російські ракети та іранські "шахеди" повинні програти, щоб ніколи й ніде руїни не виграли у життя" - наголосив очільник держави.

Він пояснив, що "протидіяти терору можна лише разом, спільними кроками", подякувавши союзникам, які це усвідомлюють.

"Дякую всім, хто проявляє лідерство в допомозі Україні!", - підсумував Зеленський.