Норвегія виділить $13,7 млн для обслуговування переданих Україні танків Leopard
Норвегія надасть 13,7 мільйона доларів на обслуговування танків Leopard, які раніше передала Україні: технічні роботи відбуватимуться у Польщі
Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.
Зазначається, що раніше Норвегія передала Україні вісім танків Leopard 2 A4 та допоміжні машини.
"Враховуючи потребу в підтримці, ремонті та обслуговуванні подарованої техніки, Норвегія виділить до 150 мільйонів норвезьких крон (13,7 млн доларів, - ред.) на технічне обслуговування танків Leopard 2 A4 в центрі технічного обслуговування в Польщі", - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам.
- 7 березня Норвегія оголосила про виділення понад $150 млн на закупівлю 800 тис. артилерійських снарядів для України.
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