Норвегія виділить $13,7 млн для обслуговування переданих Україні танків Leopard

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Зазначається, що раніше Норвегія передала Україні вісім танків Leopard 2 A4 та допоміжні машини.

"Враховуючи потребу в підтримці, ремонті та обслуговуванні подарованої техніки, Норвегія виділить до 150 мільйонів норвезьких крон (13,7 млн доларів, - ред.) на технічне обслуговування танків Leopard 2 A4 в центрі технічного обслуговування в Польщі", - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам.