У Раді зареєстрували законопроєкт про відправлення підрозділів ЗСУ за кордон під час воєнного стану
У вівторок, 7 січня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволяє направляти підрозділи ЗСУ до інших держав під час воєнного стану
Про це Еспресо.TV пише з посиланням на сайт Верховної Ради.
"Постало питання щодо удосконалення механізмів направлення і перебування військовослужбовців, як самостійно, так і у складі підрозділів, на території країн-партнерів під час дії воєнного стану, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету і територіальної цілісності України", - пояснюють автори законопроєкту.
У Раді хочуть удосконалити механізм відряджання українських військових за кордон для участі в міжнародних місіях та отримання новітньої військової техніки. Це має допомогти зміцнити оборону України в умовах війни.
Зміни також стосуватимуться підрозділів ЗСУ, які вже перебувають за кордоном.
- 30 грудня повідомлялось, що парламенту пропонують дозволити безперешкодний перетин кордону українськими громадянами - чоловіками віком до 24 років, які навчаються за кордоном.
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