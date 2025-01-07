У Раді зареєстрували законопроєкт про відправлення підрозділів ЗСУ за кордон під час воєнного стану

Про це Еспресо.TV пише з посиланням на сайт Верховної Ради.

"Постало питання щодо удосконалення механізмів направлення і перебування військовослужбовців, як самостійно, так і у складі підрозділів, на території країн-партнерів під час дії воєнного стану, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету і територіальної цілісності України", - пояснюють автори законопроєкту.

У Раді хочуть удосконалити механізм відряджання українських військових за кордон для участі в міжнародних місіях та отримання новітньої військової техніки. Це має допомогти зміцнити оборону України в умовах війни.

Зміни також стосуватимуться підрозділів ЗСУ, які вже перебувають за кордоном.