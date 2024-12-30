Раді пропонують дозволити виїзд з України чоловікам до 24 років, які навчаються за кордоном

Законопроєкт № 12361 розміщено на сайті Ради.

"Метою законопроєкту є збереження зав’язків молоді з Україною та рідними, що проживають в Україні, усунення перепон для навчання шляхом забезпечення можливості особам, які відповідно до чинного законодавства мають відстрочку від направлення для проходження базової військової служби та не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, безперешкодного перетинання державного кордону (виїзду за межі України на навчання)", - йдеться у пояснювальній записці до проєкту закону.

Законопроєкт, зокрема, пропонує доповнити закон "Про порядок виїзду з України й в'їзду в Україну громадян України" новою ст. 14, яка надасть можливість безперешкодно перетинати кордон (виїзд з України) громадянам віком до 24 років, які є здобувачами фахової (професійно-технічної), фахової вищої або вищої освіти денної чи дуальної форм навчання в закордонному навчальному закладі.

Автори законопроєкту також пропонують внести зміни до законів "Про освіту", "Про правовий режим воєнного стану", "Про військовий обов'язок і військову службу". Ініціатори проєкту закону переконані, що він дасть змогу запобігти погіршенню демографічних показників і безповоротному виїзду молоді з країни.

Наразі документ перебуває на розгляді профільного комітету.

У вересні 2023 року Кабмін дозволив виїзд за кордон студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями та потребують практики за межами країни.

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