Кабмін дозволив виїзд за кордон деяким категоріям студентів
Кабмін дозволив виїзд за кордон студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями та потребують практики за межами країни
Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук у Telegram.
За його словами, уряд вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України.
"Надано право перетинання державного кордону у разі введення правового режиму воєнного стану студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та потребують практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах у звʼязку із закриттям повітряного простору України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що загалом студентам-чоловікам заборонено виїжджати за кордон. Минулої осені петиція до президента Зеленського з проханням дозволити виїзд студентів набрала необхідну кількість голосів, голова держави розглянув її та дав відповідні доручення Кабміну.
- У серпні уряд дозволив виїжджати за кордон військовозобов'язаним, рідні яких загинули або зникли безвісти під час АТО.
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