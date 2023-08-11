Уряд дозволив виїжджати за кордон військовозобов'язаним, рідні яких загинули або зникли безвісти під час АТО
Кабінет міністрів України зняв обмеження на виїзд за кордон для тих людей, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в антитерористичній операції
Про це йдеться на сайті уряду.
"Військовозобов’язані громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції (АТО), зможуть перетинати державний кордон України у період дії воєнного стану", – йдеться у повідомленні.
Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила, що Україна має уникнути несправедливого розділення як самих українських оборонців – учасників військових і спеціальних заходів, так і прав членів родин полеглих воїнів.
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