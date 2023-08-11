Про це йдеться на сайті уряду.

"Військовозобов’язані громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції (АТО), зможуть перетинати державний кордон України у період дії воєнного стану", – йдеться у повідомленні.

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила, що Україна має уникнути несправедливого розділення як самих українських оборонців – учасників військових і спеціальних заходів, так і прав членів родин полеглих воїнів.