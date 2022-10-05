Про це йдеться на сторінці електронних звернень.

Автор такого документа - Тарас Сивуха. У тексті він підкреслює, що можливість виїжджати має бути в усіх студентів-чоловіків закордонних вишів.

"Прошу офіційно надати дозвіл на перетин державного кордону студентам-чоловікам (18-60 років), які навчаються в закордонних навчальних закладах за програмами бакалавра, магістратури або аспірантури. Йдеться про тих, хто вступив до 24 лютого 2022 року та після цієї дати", – йдеться у петиції.

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За словами чоловіка, що на кордоні діють "негласні" правила, бо випускають з документами, яких немає в офіційному переліку. Разом із тим забороною на виїзд обмежують певні права та свободи.

"Кожен має право на освіту та наукову або творчу самореалізацію в незалежності від віку або статеву приналежність громадянина. Освіта – це інвестиція в майбутнє та спосіб побудови суспільства рівня Європейського Союзу. Ми не можемо бути європейцями з радянським менталітетом і способами врегулювання питань прав людини", – додає автор петиції.

Наразі петиція налічує 25 118 підписів.

З наближенням навчального року все актуальнішою ставала тема виїзду студентів іноземних навчальних закладів за кордон. Після 14 вересня прикордонники повідомили, що почали діяти обмеження щодо пропуску студентів за кордон.

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