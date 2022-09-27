Держприкордонна служба не випускає студентів і навіть дозволяє собі їх бити, - мама студента Надія Моравська
Мама одного зі студентів Надія Моравська стверджує, що прикордонники не випускають на навчання хлопців з усіма дозвільними документами і вдаються до побоїв
Про це вона розповіла в ефірі Еспресо.
Сьогодні, 27 вересня, на українському кордоні студенти зібралися на протестну акцію. Вони вимагають випустити їх на навчання, оскільки мають усі дозвільні документи з військкоматів, що звільняють від мобілізації.
Мама одного зі студентів Надія Моравська стверджує, що вчора відбувся суд, на якому розглядали справу про побиття прикордонниками одного з хлопців, який хотів виїхати на навчання.
"Державна прикордонна служба не випускає студентів і навіть дозволяє собі їх бити. Вчора був суд по одному з таких студентів, у якого були сильні садна і побиття, якого зняли з потягу. Хоча в нього також був повний набір документів, які підтверджують його мету виїзду", - сказала Надія Моравська.
Жінка наголошує, що працівники Державної прикордонної служби України відмовляють у перетині кордону студентам без перевірки документів.
"Зараз у хлопців документи навіть не дивляться, вони зразу розвертають і ведуть до старшого зміни, віддають відмови печатки, без номера виходу документа. Тобто повне беззаконня з боку Державної прикордонної служби ми кожен день спостерігаємо", - сказала вона.
- З наближенням навчального року все актуальнішою ставала тема виїзду студентів іноземних навчальних закладів за кордон.
- Після 14 вересня прикордонники повідомили, що почали діяти обмеження щодо пропуску студентів за кордон. Фактично ці обмеження і не скасовували, вище військове керівництво держави лише вирішило зупинити своє рішення, яке ухвалили у квітні. Рішення, в якого немає паперового підтвердження. Або ж його просто не публікували на загал.
- У 2022 році 20 українських студентів навчаються в Оксфордському університеті, що є абсолютним рекордом для України.
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