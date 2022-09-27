Про це вона розповіла в ефірі Еспресо.

Сьогодні, 27 вересня, на українському кордоні студенти зібралися на протестну акцію. Вони вимагають випустити їх на навчання, оскільки мають усі дозвільні документи з військкоматів, що звільняють від мобілізації.

Мама одного зі студентів Надія Моравська стверджує, що вчора відбувся суд, на якому розглядали справу про побиття прикордонниками одного з хлопців, який хотів виїхати на навчання.

"Державна прикордонна служба не випускає студентів і навіть дозволяє собі їх бити. Вчора був суд по одному з таких студентів, у якого були сильні садна і побиття, якого зняли з потягу. Хоча в нього також був повний набір документів, які підтверджують його мету виїзду", - сказала Надія Моравська.

Жінка наголошує, що працівники Державної прикордонної служби України відмовляють у перетині кордону студентам без перевірки документів.

"Зараз у хлопців документи навіть не дивляться, вони зразу розвертають і ведуть до старшого зміни, віддають відмови печатки, без номера виходу документа. Тобто повне беззаконня з боку Державної прикордонної служби ми кожен день спостерігаємо", - сказала вона.

З наближенням навчального року все актуальнішою ставала тема виїзду студентів іноземних навчальних закладів за кордон.

Після 14 вересня прикордонники повідомили, що почали діяти обмеження щодо пропуску студентів за кордон. Фактично ці обмеження і не скасовували, вище військове керівництво держави лише вирішило зупинити своє рішення, яке ухвалили у квітні. Рішення, в якого немає паперового підтвердження. Або ж його просто не публікували на загал.

У 2022 році 20 українських студентів навчаються в Оксфордському університеті, що є абсолютним рекордом для України.

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