Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Насправді Міністерство оборони й Міністерство освіти і науки України, а також головнокомандувач говорив, щоб відпускали студентів на навчання за кордон. Я думаю, що міністерства й профільний комітет повинні бути активнішими. Можливо, дійсно, це рівень президента, якщо він визначає, які категорії виїжджають, а які ні", - сказав Микола Давидюк.

Український політолог переконаний, що необхідно відпускати студентів на навчання, оскільки їх кількість не настільки велика, щоб вплинути на чисельність мобілізованих, однак достатня для подальшої відбудови України.

"Насправді давайте ще говорити про те, що дійсно це не мільйони людей, це, можливо, 5-6 тисяч, можливо, навіть 10 тисяч. Але це якраз таки ті глобальні знання, які будуть відбудовувати країну. Візьмімо розписку, що вони повернуться, бо це теж інструмент. Тобто дійсно, ми розуміємо, війна – це факт, і це треба визнати, у РФ оголосили мобілізацію, зрозуміло, що у нас теж буде хвиля мобілізації, нам теж потрібно буде поповнювати свої ряди, щоб протистояти цій навалі орків", - зауважив він.

Микола Давидюк повідомив, що цьогоріч до найпрестижнішого британського Оксфордського університету вступило 20 українців, що є абсолютним рекордом для нашої держави.

"У нас цього року рекорд – 20 студентів в Оксфорді. Такого ніколи не було, це дуже багато. Для нас це дуже багато, для країни, яка кожного року пишалася, якщо хоч один був", - сказав він.

З наближенням навчального року все актуальнішою ставала тема виїзду студентів іноземних навчальних закладів за кордон.

Після 14 вересня прикордонники повідомили, що почали діяти обмеження щодо пропуску студентів за кордон. Фактично ці обмеження і не скасовували, вище військове керівництво держави лише вирішило зупинити своє рішення, яке ухвалили у квітні. Рішення, в якого немає паперового підтвердження. Або ж його просто не публікували на загал.

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