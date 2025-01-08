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Обійшовши "Носферату" Роберта Еґґерса, "Потяг у 31 грудня" з Горбуновим і Дзідзьо став лідером українського прокату

Дар'я Тарасова
8 січня, 2025 середа
12:40
Кіно

Новорічна комедія Олега Борщевського "Потяг у 31 грудня" стала лідером прокату після першого вікенду та зібрала рекордний бокс-офіс серед фільмів українського виробництва 2024 року

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Про це повідомили творці фільму.

Українська комедія режисера Олега Борщевського "Потяг у 31 грудня" зі Станіславом Бокланом, Катериною Кузнєцовою, Михайлом Хомою (DZIDZIO) та Юрієм Горбуновим у головних ролях, зібрала за перший тиждень прокату 28,8 млн грн. Кількість проданих квитків досягла 167 тис.

За підсумками допрем’єрного тижня бокс-офіс фільму становив 11,8 млн грн, а під час першого офіційного вікенду, що стартував 1 січня 2025 року, фільм зібрав понад 17 млн грн, реалізувавши понад 100 тис. квитків. У такий спосіб "Потяг у 31 грудня" обійшов такі масштабні прем’єри, як готичний хорор американського режисера Роберта Еґґерса "Носферату", комедію Арно Лемора "Донька мого терапевта" та анімаційний блокбастер "Каяра".

"Потяг у 31 грудня" також показав один з найкращих результатів касових зборів першого вікенду й серед українських фільмів, які вийшли в прокат у 2024 році.

За сюжетом Микола Іванович, провідник потягу, який прямує до Львова в останній день року, готується вийти на пенсію й вирушає у свій останній рейс, марно сподіваючись на безтурботну подорож.

Доля звела в одному вагоні пасажирів, які, на перший погляд, не мають нічого спільного. У потязі зібрались наречена Леся, яка втекла з весілля та переховується від коханого Максима, що дуже хоче помиритися. Серед інших пасажирів - бухгалтер-інтроверт Ігор та вагітна Ірина, яка постійно порушує особистий простір свого супутника. Чоловік любить тишу та спокій, дотримується суворо графіка і завжди живе за розпорядком.

В іншому купе подружжя Петриненків, Олексій і Тамара, нарешті зможуть поговорити про головне. Несподіваний поворот у житті стається в соромʼязливого молодого хлопця Олега, стосунки з жінками якого завжди були напруженими, але поява в його купе пристрасної Соломії це змінює. І лише відомий актор найуспішнішого українського серіалу про лікарів Андрій Ісаєнко залишається наодинці, аби спокійно виспатися до самого Львова. Але й у його плани втручається доля.

У фільмі знялися Станіслав Боклан, Катерина Кузнєцова, Михайло Хома, Юрій Горбунов, Артемій Єгоров, Анастасія Іванюк, Дмитро Павко, Влад Нікітюк, Аліна Коваленко, Лілія Ребрик, Лілія Цвелікова, Володимир Ніколаєнко, Валерій Швець, Леся Самаєва, Анна Кузіна й Андрій Ісаєнко.

  • Борис Джонсон знявся в українській новорічній комедії "Потяг у 31 грудня".
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