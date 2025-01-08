Трансфер Шевченка в "Челсі" визнали одним із найгірших в історії футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на GiveMeSport.

Під час складання рейтингу експерти врахували декілька чинників: сума переходу, вартість наступного трансферу, час перебування у клубі, очікування та результат, який приніс перехід.

Трансфер Андрія Шевченка з "Мілана" до "Челсі" в результаті посів шосту позицію. На першому місці – перехід бельгійця Едена Азара з "Челсі" в "Реал".

Шевченко виступав за "Челсі" у 2006-2009 роках, провів 77 матчів, забив 22 голи та віддав 11 асистів.

Рейтинг 11 найгірших трансферів в історії футболу за версією GiveMeSport

1. Еден Азар – з "Челсі" в "Реал" (103 млн фунтів, з бонусами сума зросла до 135 млн фунтів)

2. Філіппе Коутінью – з "Ліверпуля" в "Барселону" (близько 121,5 млн фунтів)

3. Антіан Грізманн – з "Атлетико" в "Барселону" (108 млн фунтів)

4. Ромелу Лукаку – з "Інтера" в "Челсі" (97,5 млн фунтів)

5. Алексіс Санчес – з "Арсеналу" в "Манчестер Юнайтед" (безплатно)

6. Андрій Шевченко – з "Мілана" в "Челсі" (39,5 млн фунтів)

7. Джонатан Вудгейт – з "Ньюкасла" в "Реал" (16 млн фунтів)

8. Анхель Ді Марія – з "Реала" в "Манчестер Юнайтед" (60 млн фунтів)

9. Енді Керрол – з "Ньюкасла" в "Ліверпуль" (35 млн фунтів)

10. Фернандо Торрес – з "Ліверпуля" в "Челсі" (50 млн фунтів)

11. Маріо Балотеллі – з "Мілана" в "Ліверпуль" (16 млн фунтів)