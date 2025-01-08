В ОП розповіли, що потрібно для перелому у війні проти російських окупантів

Про це він розповів РБК-Україна.

За його словами, Україна націлена на знищення ключових елементів воєнної інфраструктури РФ.

"Росія має багато живої сили та додаткових виробництв, але Росія програє з погляду технологічності та управління військами. Так, Росія вчиться, але, якщо буде насичена математично обґрунтована кількість високотехнологічних інструментів в України, а це, зрозуміло, дрони, ракети, бронетехніка, а головне - ППО, то тоді перелом, безумовно, може бути", – сказав Подоляк.

Він додав, що перелом - це не тільки події на полі бою, але й кількість ударів у глиб Росії на 500-700 км.

"От якщо кількість ударів щоденно буде не 2-3, а 20-30 і вони будуть ефективними, тобто Росія не зможе це все перехоплювати, тоді це буде мати суттєві соціально-політичні наслідки. А Росія тримається там дуже хитко", - резюмував радник керівника ОП.