В ОП розповіли, що потрібно для перелому у війні проти російських окупантів
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що достатня кількість озброєння та удари в глиб Росії дадуть змогу переламати ситуацію на фронті
Про це він розповів РБК-Україна.
За його словами, Україна націлена на знищення ключових елементів воєнної інфраструктури РФ.
"Росія має багато живої сили та додаткових виробництв, але Росія програє з погляду технологічності та управління військами. Так, Росія вчиться, але, якщо буде насичена математично обґрунтована кількість високотехнологічних інструментів в України, а це, зрозуміло, дрони, ракети, бронетехніка, а головне - ППО, то тоді перелом, безумовно, може бути", – сказав Подоляк.
Він додав, що перелом - це не тільки події на полі бою, але й кількість ударів у глиб Росії на 500-700 км.
"От якщо кількість ударів щоденно буде не 2-3, а 20-30 і вони будуть ефективними, тобто Росія не зможе це все перехоплювати, тоді це буде мати суттєві соціально-політичні наслідки. А Росія тримається там дуже хитко", - резюмував радник керівника ОП.
- Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак казав, що переговори з Росією про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну проти України.
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