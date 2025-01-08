"Він є бізнесменом": нардеп Мережко про стиль політики Трампа
Народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко зазначив, що новообраний президент США Дональд Трамп є бізнесменом, що визначає його політичну діяльність, виходячи із цього досвіду
Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Можу висловити власну думку з цього приводу, тому що останній рік я читав дуже багато літератури стосовно Трампа - біографії та книжки, які вийшли у нас, були перекладені українською. Доволі цікаві. І головне – англійською мовою, в тому числі Боба Вудворда, відомого журналіста. І у мене склалося особисте враження стосовно його стилю як політика. Він є бізнесменом і сприймає деякі зовнішньополітичні реалії через призму real estate, він займався нерухомістю, тому, можливо, дивиться так на питання геополітики, як в останніх заявах стосовно Канади і Гренландії.
Але ті, хто досліджував його стиль як політика, звертають увагу на те, що, якщо почитати навіть книжку про Трампа, про мистецтво укладати угоди, то ідеться про те, що бізнесмен починає перемовини з того, що завищує ставки. А потім уже відбувається серйозна дискусія і пошук серединної лінії, якогось компромісу", - розповів Олександр Мережко.
Він зазначив, що "з точки зору стилю бізнесмена такі заяви іноді можуть здаватися дещо незрозумілими".
"Це певною мірою, можна сказати, є притаманним для стилю політики. Але знову ж таки треба орієнтуватися і треба трошки почекати, коли вже Трамп обійме посаду президента, після інавгурації, коли вже буде працювати його команда. І тоді ми побачимо реальну картину", - резюмував нардеп.
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- 7 січня майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що "не може обіцяти" іншим країнам, що не застосовуватиме економічний та військовий тиск, щоб установити контроль над Гренландією та Панамським каналом.
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