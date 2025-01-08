Кинув собаку об сходи, після чого забив ногами: киянину повідомили про підозру за жорстоке поводження з тваринами
Правоохоронці затримали та повідомили про підозру 31-річному киянину, який після сварки зі співмешканкою кинув об сходи собаку та бив її ногами, доки вона не загинула. Тепер фігурант може сісти до в’язниці на вісім років
Про це повідомляє Поліція Києва.
Зазначається, що до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про сімейний конфлікт. Черговий негайно направив слідчо-оперативну групу та наряд поліції з протидії домашньому насильству на місце події.
"Прибувши на місце, поліцейські з’ясували, що чоловік, посварившись зі своєю співмешканкою, вирішив зігнати злість на тварині, яку напередодні забрав додому з вулиці. Спочатку він кинув її об бетонні сходи, після чого добив ногами. Від отриманих травм собака загинула", - розповіли в поліції.
Повідомляється, що зловмисником виявися раніше судимий 31-річний місцевий мешканець. Поліцейські затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
"Слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. На час слідства за рішенням суду він перебуватиме під вартою", - зазначили в поліції.
За вчинене зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.
Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У Голосіївському районі Києва 30-річний чоловік знущався з собаки у присутності малолітньої дитини. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною.
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