Кинув собаку об сходи, після чого забив ногами: киянину повідомили про підозру за жорстоке поводження з тваринами

Про це повідомляє Поліція Києва.

Зазначається, що до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про сімейний конфлікт. Черговий негайно направив слідчо-оперативну групу та наряд поліції з протидії домашньому насильству на місце події.

"Прибувши на місце, поліцейські з’ясували, що чоловік, посварившись зі своєю співмешканкою, вирішив зігнати злість на тварині, яку напередодні забрав додому з вулиці. Спочатку він кинув її об бетонні сходи, після чого добив ногами. Від отриманих травм собака загинула", - розповіли в поліції.

Повідомляється, що зловмисником виявися раніше судимий 31-річний місцевий мешканець. Поліцейські затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. На час слідства за рішенням суду він перебуватиме під вартою", - зазначили в поліції.

За вчинене зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.