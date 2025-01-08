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OPINION

Нацбезпека і люди Медведчука. Чому слід реформувати адвокатуру у 2025 році: 10 фактів

Ірина Федорів
8 січня, 2025 середа
16:00
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Нова очільниця Мін’юсту Ольга Стефанішина повідомила "Голку" про те, що Офіс президента готує стратегію реформування адвокатури

Зміст

Спільнота адвокатів перебуває під контролем зграї Медведчука вже понад 10 років. А це та спільнота, без якої неможливе належне функціонування трьох гілок влади – законодавчої, виконавчої та судової. Не реагувати на цей виклик і не реформувати адвокатуру означає підривати міць держави.

"Голка" за підсумками досліджень та публікацій 2024 року добрала 10 фактів, які дають розуміння того, що через бездіяльність Верховної Ради, а саме профільного комітету, який очолює Денис Маслов ("Слуга Народу"), загроза національній безпеці не просто є - вона зростає.

1. Медведчук і його адвокатське свідоцтво

Національна асоціація адвокатів України, членом якої за законом України має бути кожен (!) адвокат, роками не позбавляла з власної ініціативи кума Путіна Віктора Медведчука права займатися адвокатською діяльністю. Це довелося робити через суд. Позивалися два адвокати – Ілля Костін та Роман Титикало. Суд побачив те, що роками не бачило керівництво Асоціації:

"Теза позивача "Свою независимость в 1991 году Украина получает не в результате национально-освободительной борьбы, а по договоренности с Москвой. Новая экономическая и политическая реальность побуждает российскую элиту не просто предоставить Украине независимость, но и подтолкнуть к ней" суперечить… Конституції... Колегія суддів погоджується з тим, що позивач… фактично заперечив очевидний факт національно-визвольної боротьби України за незалежність, яка мала місце на багатьох етапах української історії та до якої мало безпосереднє відношення велике коло людей, в тому числі такі відомі історичні особи, як Мазепа І.С., Грушевський М.С., Коновалець Є.М., Бандера С.А. та інші (серед яких і Юрій Литвин, і Василь Стус, захист яких був покладений саме на адвоката Віктора Медведчука)", – йдеться у рішенні суду.

Отже, керівництво Національної асоціації адвокатів України, яка є єдиним органом самоврядування в адвокатському секторі, не готове до самоочищення від тих, хто є загрозою нацбезпеці. 

Питання щодо дій адвоката Ростислава Кравця, які очевидно загрожують нацбезпеці, теж не порушують. Так само керівництво Асоціації довгий час не реагувало на історії з Тетяною МонтянВіктором Рибіним та низкою інших українських адвокатів з антиукраїнською позицією. 

2. Асоціація під контролем соратників Медведчука

Очищення в секторі адвокатури не відбувається тому, що Асоціацію очолює соратниця Медведчука Лідія Ізовітова, - будь-яка критика керівництва асоціації заборонена. Якщо хтось з адвокатів наважиться критикувати керівництво – він втратить право на професію і позбудеться адвокатського свідоцтва. Тобто спільнота адвокатів перебуває у кріпацьких умовах, за яких масові бунти неможливі, бо вже давно це внутрішньо "прийняли". 

Термін перебування на посаді Ізовітової сплив два роки тому, але вибори, прикриваючись війною, вона не проводить. Це при тому, що в архітекторів, які мають таку ж самоврядну асоціацію, вибори відбулися. Так само пройшли перевибори у приватних виконавців і нотаріусів.

Читайте також: Як соратники Медведчука готуються до виборів в Національній асоціації адвокатів України

3. Зустрічі керівництва Асоціації з російськими "коллєгамі"

Очільниця Асоціації Лідія Ізовітова активно контактує з російськими колегами. Ось, як доказ, на фото Ізовітова і Юрій Пилипенко з адвокатської палати Московської області.

Скрин із сайту Асоціації адвокатів, фото 2019 року

Пилипенко фігурує в одному зі списків "Пособників окупаційної влади", який створив Міжнародний фонд боротьби з корупцією (організація прихильників Навального).

Пилипенко "активно підтримував агресію Росії проти України. Надавав допомогу окупаційній адміністрації на території Запорізької області задля інтеграції цієї території до складу Росії" – ось таку причину зазначили навпроти прізвища цього адвоката, з яким так мило фотографувалася Ізовітова.

Це фото Ізовітової з російським колегою Асоціація розмістила на власному вебсайті цілком свідомо. Єдине що - після публікації "Голки" фото терміново видалили. Так само зачищають і інші докази, які свідчать, що комунікація з російськими "коллєгамі" ведеться. 

4. Комунікації керівництва Асоціації з російськими "коллєгамі"

Так, на facebook-сторінці заступника голови одного з комітетів Асоціації Ігоря Колеснікова, яку він закрив для публічного перегляду, коментує російський адвокат, який підтримує війну в Україні. 

Цей коментар згодом підчистили.

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5. Вибачення за дії адвокатів, які захищали майданівців 

Тут варто нагадати ще один факт. Під час Революції Гідності, коли свідомі адвокати захищали майданівців, Ізовітова і низка підконтрольних їй рад адвокатів регіонів вибачалася перед суддями за поведінку адвокатів, які пішли захищати права майданівців, а також палко підтримувала диктаторські закони Януковича. 

Знімок екрана з вебсайту Ради адвокатів Харківської області

Далі більше - Асоціація вітала одного з ключових посадовців поліції часів Євромайдану Олега Татарова з призначенням в Офіс президента. 

6. Спікер Асоціації – адвокат Киви

Але кадрова політика самої Асоціації у часи повномасштабної війни теж дає чітке розуміння, кого тут раді бачити. Спікером Асоціації, людиною, яка відповідає за комунікації, є адвокат зрадника Іллі Киви Олексій Шевчук. Тут довго суспільству нічого пояснювати не треба. 

Так, навіть вбивця і ґвалтівник має право на адвоката. Але ж є позиція у залі суду й робота адвоката у залі суду, а є робота в інформаційному полі поза судовою залою. І вона далеко не адвокатська.

Фото з соцмереж. Ілля Кива та адвокат Шевчук

(До речі, Шевчук продовжує "гріти" округ на Оболоні у Києві, від якого він балотувався до Київради. Тому тут зберігається загроза не лише для сектору адвокатури, а й для політичної системи держави. Варто нагадати, що адвокат Медведчука, який відбілював його у справі Стуса, досі є депутатом Київради від ОПЗЖ. Це Ігор Кириленко). 

6. Захват Портнова від прийняття закону "Про адвокатуру"

Андрій Портнов у часи зрадника Віктора Януковича був у захваті від того, що прийняли закон "Про адвокатуру". Саме цей закон дав можливість соратникам Медведчука створити монополію Національної асоціації адвокатів України.

Скрин із сайту Liga Zakon

І тільки це вже мало б наштовхнути на думку профільний підкомітет до того, що закон треба змінювати. Але навіть звіт Єврокомісії, де прямо сказано, що адвокатура в Україні потребує реформування, не спонукає голову профільного підкомітету Володимира Ватраса діяти.

До речі, зараз триває збір підписів під петицією, де вимагають від РНБО запровадити санкції проти Портнова. Свідомим громадянам її слід підписати.

7. Цькування адвокатів, які пішли в ЗСУ

Адвокатів, які пішли в ЗСУ, боронять нацбезпеку на фронті, можуть позбавляти адвокатських свідоцтв. Це робиться для того, щоб під час майбутніх виборів в адвокатурі усунути патріотичних кандидатів та патріотичних виборців, які можуть змінити якісно керівництво Асоціації.

8. Бездіяльність щодо адвокатів на ТОТ, які беруть участь у тортурах

Національна асоціація адвокатів України добре обізнана про те, що деякі адвокати, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, беруть участь у тортурах. Тільки коли мова йде про адвокатів у ЗСУ, то позиція Ізовітової та керівництва асоціації досить активна. А тут вони не діють.

9. Розмивання адвокатської спільноти колишніми правоохоронцями, частину з яких вигнали через недоброчесність

Таке розмивання спільноти буде дуже вигідне соратникам Медведчука. Це як виборці, яких завозять на округ, де вони не мали б голосувати. 

Коли свідоцтва роздаються тим, хто їх не повинен мати, – це про лояльність. І ці лояльні будуть брати участь у голосуванні під час обрання нового керівництва Асоціації.

10. Куди йдуть внески адвокатів

Кожен адвокат платить внески в цю монополію. Це колосальні суми. Якщо не сплачує, – його можуть виключити. Внески мали б працювати на посилення розвитку спільноти. Але за десять років сили цієї спільноти суспільство так і не побачило. Підзвітності немає.

Висновки після перерахунку цих фактів цілком очевидні. 

І от питання: чи голова комітету Маслов та голова профільного комітету Володимир Ватрас усвідомлюють свою відповідальність в історичний момент екзистенційної війни?

Нова очільниця Мін’юсту Ольга Стефанішина повідомила "Голку" про те, що Офіс президента готує стратегію щодо реформування адвокатури. 

Тому у новому році ми будемо пильно стежити за цим питанням.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Кримінал
Україна
Росія
політика
Віктор Медведчук
державна зрада
Ілля Кива
колаборанти
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