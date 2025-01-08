Для планування вибуху в Лас-Вегасі водій Tesla Cybertruck використовував ChatGPT
Водій автівки Tesla Cybertruck, яка вибухнула 1 січня біля входу в Trump International Hotel and Tower в американському Лас-Вегасі, для планування вибуху використовував чат-бот ChatGPT
Про це повідомляє Reuters.
У департаменті столичної поліції Лас-Вегаса заявили, що вибух Cybertruck став першим інцидентом на території США, де ChatGPT використовували для створення вибухового пристрою.
"Окремо варто відзначити: у цій справі ми також маємо чіткі докази того, що підозрюваний використовував штучний інтелект ChatGPT, щоб допомогти спланувати свій напад, – сказав на пресконференції шериф Кевін Макмегілл з департаменту столичної поліції Лас-Вегаса. – Це перший відомий мені інцидент на території США, де ChatGPT використовували, щоб допомогти людині створити певний пристрій".
Розробник ChatGPT OpenAI заявив, що компанія "прагне сприяти відповідальному використанню інструментів штучного інтелекту" і що її "моделі розроблені таким чином, щоб відмовитися від шкідливих інструкцій".
"У цьому випадку ChatGPT відповіла інформацією, яка вже є загальнодоступною в Інтернеті, і попередила про шкідливу або незаконну діяльність", – наголосили в заяві компанії.
- Автівка Tesla Cybertruck вибухнула 1 січня біля входу в Trump International Hotel and Tower в американському Лас-Вегасі. Загинув водій, сімох людей було поранено. Trump International Hotel and Tower - це 64-поверхова будівля, названа на честь свого співвласника Дональда Трампа. Це найвищий житловий будинок у Лас-Вегасі (190 м), де розташований готель і квартири.
- Слідство вважає, що вибух автомобіля Tesla Cybertruck біля готелю Trump International у Лас-Вегасі 1 січня, імовірно, був актом самогубства, а не терактом. Загиблим виявився 37-річний військовослужбовець Меттью Лівелсбергер із Колорадо-Спрінгс.
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