Для планування вибуху в Лас-Вегасі водій Tesla Cybertruck використовував ChatGPT

Про це повідомляє Reuters.

У департаменті столичної поліції Лас-Вегаса заявили, що вибух Cybertruck став першим інцидентом на території США, де ChatGPT використовували для створення вибухового пристрою.

"Окремо варто відзначити: у цій справі ми також маємо чіткі докази того, що підозрюваний використовував штучний інтелект ChatGPT, щоб допомогти спланувати свій напад, – сказав на пресконференції шериф Кевін Макмегілл з департаменту столичної поліції Лас-Вегаса. – Це перший відомий мені інцидент на території США, де ChatGPT використовували, щоб допомогти людині створити певний пристрій".

Розробник ChatGPT OpenAI заявив, що компанія "прагне сприяти відповідальному використанню інструментів штучного інтелекту" і що її "моделі розроблені таким чином, щоб відмовитися від шкідливих інструкцій".

"У цьому випадку ChatGPT відповіла інформацією, яка вже є загальнодоступною в Інтернеті, і попередила про шкідливу або незаконну діяльність", – наголосили в заяві компанії.