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Головна Світ Для планування вибуху в Лас-Вегасі водій Tesla Cybertruck використовував ChatGPT

Для планування вибуху в Лас-Вегасі водій Tesla Cybertruck використовував ChatGPT

Олена Будько
8 січня, 2025 середа
13:18
Світ

Водій автівки Tesla Cybertruck, яка вибухнула 1 січня біля входу в Trump International Hotel and Tower в американському Лас-Вегасі, для планування вибуху використовував чат-бот ChatGPT

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

У департаменті столичної поліції Лас-Вегаса заявили, що вибух Cybertruck став першим інцидентом на території США, де ChatGPT використовували для створення вибухового пристрою.

"Окремо варто відзначити: у цій справі ми також маємо чіткі докази того, що підозрюваний використовував штучний інтелект ChatGPT, щоб допомогти спланувати свій напад, – сказав на пресконференції шериф Кевін Макмегілл з департаменту столичної поліції Лас-Вегаса. – Це перший відомий мені інцидент на території США, де ChatGPT використовували, щоб допомогти людині створити певний пристрій".

Розробник ChatGPT OpenAI заявив, що компанія "прагне сприяти відповідальному використанню інструментів штучного інтелекту" і що її "моделі розроблені таким чином, щоб відмовитися від шкідливих інструкцій".

"У цьому випадку ChatGPT відповіла інформацією, яка вже є загальнодоступною в Інтернеті, і попередила про шкідливу або незаконну діяльність", – наголосили в заяві компанії.

  • Автівка Tesla Cybertruck вибухнула 1 січня біля входу в Trump International Hotel and Tower в американському Лас-Вегасі. Загинув водій, сімох людей було поранено. Trump International Hotel and Tower - це 64-поверхова будівля, названа на честь свого співвласника Дональда Трампа. Це найвищий житловий будинок у Лас-Вегасі (190 м), де розташований готель і квартири.
  • Слідство вважає, що вибух автомобіля Tesla Cybertruck біля готелю Trump International у Лас-Вегасі 1 січня, імовірно, був актом самогубства, а не терактом. Загиблим виявився 37-річний військовослужбовець Меттью Лівелсбергер із Колорадо-Спрінгс.
Теги:
Новини
Технології
штучний інтелект
США
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