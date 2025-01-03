Вибух Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі міг бути не терактом, а самогубством, – поліція
Слідство вважає, що вибух автомобіля Tesla Cybertruck біля готелю Trump International у Лас-Вегасі 1 січня, імовірно, був актом самогубства, а не терактом
Про це, як пише The Washington Post, заявив на пресконференції в четвер, 2 січня, шериф Лас-Вегаса Кевін МакМегілл.
За інформацією поліції, чоловік, який був за кермом електромобіля, вистрелив собі в голову за мить до того, як машина вибухнула.
Правоохоронці виявили на місці події два частково розплавлені пістолети, один з яких знайшли біля ніг водія.
Наразі точно не відомо особу загиблого, оскільки його тіло сильно обгоріло під час вибуху, тому потрібне додаткове підтвердження ДНК-експертизи. Втім, найімовірніше, це 37-річний військовослужбовець Меттью Лівелсбергер із Колорадо-Спрінгс. Його особисті речі, включно з паспортом, військовим квитком, кредитними картками й мобільним телефоном, виявили в автомобілі. Лівелсбергер служив у підрозділі спеціальних сил у Німеччині й на момент смерті перебував у відпустці, повідомили представники армії. Він був ветераном бойових дій і мав низку відзнак.
Влада заявила, що все ще з’ясовує можливий мотив вибуху. Також наразі не зрозуміло, чи мав водій намір зробити вибух більш масштабним.
У ФБР зауважили, що обставини вибуху (він стався за декілька метрів від готелю новообраного президента Дональда Трампа в автомобілі, виготовленому компанією Tesla одного з провідних прихильників Трампа, Ілона Маска) викликають занепокоєння щодо того, що він був ідеологічно вмотивованим. Утім офіційні особи поки що не виявили жодних доказів, які свідчили б про таке обґрунтування.
- Автівка Tesla Cybertruck вибухнула 1 січня біля входу в Trump International Hotel and Tower в американському Лас-Вегасі. Загинув водій, сімох людей було поранено. Trump International Hotel and Tower - це 64-поверхова будівля, названа на честь свого співвласника Дональда Трампа. Це найвищий житловий будинок у Лас-Вегасі (190 м), де розташований готель і квартири. .
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