Залучав інвесторів до компаній, що продавали фіктивні ліки проти COVID-19: актора Кіта Міддлбрука засудили до 8 років

Про це пише Independent.

57-річного американського актора Кіта Міддлбрука засудили до восьми років увʼязнення у федеральній в’язниці за залучення інвесторів до компаній, які продали фіктивні ліки проти коронавірусу в перші дні пандемії. У травні йому висунули 11 пунктів звинувачення у шахрайстві, тепер, як повідомляє міністерство юстиції США в пресрелізі, він зобов’язаний заплатити штраф у розмірі $25 тис.

Прокурори заявили, що на піку пандемії коронавірусу Міддлбрук "залучав потенційних інвесторів у Каліфорнії, Неваді, Нью-Йорку, Техасі та Колорадо за допомогою текстових повідомлень, відео та заяв, опублікованих на YouTube та instagram, про його нібито ліки проти COVID-19".

Так звані ліки Міддлбрука називалися QC20. Він також продавав нібито лікування від коронавірусу, яке він назвав QP20. Міддлбрук стверджував, що особисто розробив "запатентовані" ліки та лікування для запобігання зараження коронавірусом.

У березні 2020 року Міддлбрука заарештувало ФБР після того, як він передав таблетки таємному агенту, який видавав себе за інвестора. Після триденного судового розгляду в травні 2024 року присяжні визнали Міддлбрука винним за 11 пунктами звинувачення в шахрайстві.

На слуханні щодо винесення вироку у федеральному суді 6 січня Міддлбрук заявив, що він консультувався з сімома адвокатами та вісьмома лікарями "з самого початку, щоб отримати продукт такого масштабу".

Як пише Los Angeles Times, напередодні суду Міддлбрук сказав, що він "абсолютно невинний" і що "це буде оскаржено".

"Очевидно, що Міддлбрук все ще заперечує, що він вчинив будь-який злочин, що викликає значне занепокоєння, що він продовжуватиме вчиняти подібні злочини в майбутньому", – сказав окружний суддя США Дейл Фішер перед винесенням вироку.

Вирок також був зосереджений на імовірних стосунках Міддлбрука з колишнім гравцем "Лейкерс" Меджиком Джонсоном, який, як він стверджував, був директором і посадовою особою однієї з його компаній. Але коли Джонсон виступив на суді над Міддлбруком, він засвідчив, що ніколи не підтримував, не інвестував, не був посадовою особою чи членом ради директорів компанії. Він також засвідчив, що не знав Міддлбрука і ніколи не домовлявся працювати з ним.

Свідчення колишньої зірки баскетболу відіграли роль у рішенні судді Фішера на слуханні щодо винесення вироку, коли суддя заявив, що він визнав, що Міддлбрук перешкоджав правосуддю, збрехавши на місці для свідків. Адвокат Міддлбрука Ендрю Стайн, який був найнятий після суду, сказав, що лікар Стенфордського університету засвідчив, що комплекс Міддлбрука спрацював.

