Уряд Австрії до створення коаліції очолить глава МЗС Шалленберг
Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг з 10 січня стане тимчасовим очільником уряду допоки в країні не сформують коаліцію
Про це повідомляє агентство APA.
Зазначається, що вже у пʼятницю, 10 січня, президент Александр Ван дер Беллен доручить Шалленбергу продовжити управління Федеральною канцелярією і головувати в тимчасовому федеральному уряді.
Для Шалленберга, який також залишається міністром закордонних справ, це вже другий термін на посаді глави уряду.
Після відставки Себастьяна Курца він виконував обовʼязки канцлера протягом двох місяців у 2021 році, перш ніж посаду голови Народної партії та канцлера обійняв Карл Негаммер.
- Нагадаємо, на виборах до парламенту Австрії наприкінці вересня більшість голосів здобула проросійська та пропутінська Партія свободи (FPO), яку очолює Герберт Кікль. Проте політсилі з її суперечливою репутацією не вдалося домовитися про формування коаліції з іншими партіями.
- Пізніше президент Австрії Александер ван дер Беллен уповноважив Герберта Кікля на формування коаліційного уряду.
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