Уряд Австрії до створення коаліції очолить глава МЗС Шалленберг

Про це повідомляє агентство APA.

Зазначається, що вже у пʼятницю, 10 січня, президент Александр Ван дер Беллен доручить Шалленбергу продовжити управління Федеральною канцелярією і головувати в тимчасовому федеральному уряді.

Для Шалленберга, який також залишається міністром закордонних справ, це вже другий термін на посаді глави уряду.

Після відставки Себастьяна Курца він виконував обовʼязки канцлера протягом двох місяців у 2021 році, перш ніж посаду голови Народної партії та канцлера обійняв Карл Негаммер.