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Ексклюзив

Маємо спонукати парламент створити слідчу комісію: громадська радниця Міноборони Ніколаєнко про постачання неякісних мін

Ірена Моляр
4 січня, 2025 субота
16:24
Війна з Росією Верховна Рада

Тетяна Ніколаєнко, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, журналістка Цензор.нет, зазначила, що потрібно звернутися до Комітету з питань антикорупційної політики у ВР, аби була створена ТСК щодо постачання бракованих мін для ЗСУ

Зміст

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Щодо постачання неякісних мін до українського війська, сподіваюся, що СБУ проведе належним чином розслідування, і люди, які стоять за трешем з постачанням 120 мм та 72 мм мін, будуть покарані й не сидітимуть на своїх патентах, обіцяючи виконати захмарні плани. Зараз з колегами журналістами плануємо зробити акцію вже з понеділка, 6 січня, та звернутися до Антикорупційного комітету парламенту, який ефективно відпрацював в історії з "куртками Резнікова", тому спробуємо це зробити ще раз", - наголосила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України.

За її словами, треба провести відкрите засідання комітету ВР, як це було з "куртками", дати історії з мінами більшого розголосу та спонукати парламент створити слідчу комісію.

"Таким чином будемо тиснути через парламент та підтримувати увагу до цієї історії. Бо залишити її без уваги не можна навіть з тих міркувань, що цього року ті самі люди прийдуть і скажуть: "Давайте підтримувати вітчизняного виробника, тому ми знову згребемо всю кількість мін, яку Генштаб поставив у потребу". Подібне вже не можна допускати. По-перше, заводи мають пройти належну перевірку, щоб експерти сказали щодо реальної кількості виробництва цих мін. Однак є інша історія щодо зміни у статуті й Державного оператора тилу, і Агенції оборонних закупівель, бо ці зміни залишають Міноборони право не тільки призначати та звільняти керівників Агенцій, а й вказувати що саме купувати. А це вже після історії з мінами виглядає абсолютно неприпустимим", - підкреслила Тетяна Ніколаєнко.

 

 

Браковані міни. Що відомо

Про надходження до ЗСУ вироблених Укроборонпромом бракованих мін український журналіст, головний редактор порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов вперше повідомив у листопаді 2024 року.

"Чому такі міни без перевірки якості були передані у військові підрозділи і на це треба звернути увагу, дати правову оцінку", - закликав тоді правоохоронців журналіст.

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У відповідь член оборонного комітету Верховної ради, нардеп від "Слуги Народу" Федір Веніславський заявив, що всю партію неякісних мін, які потрапили в українське військо, уже повернули на склади виробників, які за власний кошт мають виготовити нові боєприпаси. Загалом обсяг бракованої продукції депутат оцінив як не критичний.

4 січня 2025 року, із посиланням на інформацію безпосередньо від військовослужбовців   Бутусов знову заявив, що на озброєння окремих бригад Збройних Сил України й надалі надходять не придатні для використання артилерійські міни.

Теги:
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Новини
Верховна Рада
зброя
СБУ
Міністерство оборони
корупція в Україні
ЗСУ
ВПК
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