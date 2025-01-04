ЗСУ продовжують отримувати браковані міни, - Бутусов

Про це із посиланням на інформацію безпосередньо від військовослужбовців на своїй сторінці у фейсбуці заявив український журналіст, головний редактор порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов.

"Мінометники 151-ї, 155-ї, 59-ї бригад масово продовжують отримувати тисячі бракованих мін Мінстратегпрому (Міністерства стратегічних галузей промисловості, - ред.), ніхто ці міни не забирає та не міняє, продовжують гнати брак", - зазначив він.

На підтвердження своїх слів Бутусов наводить коротке відео з розпаковкою нових ящиків з мінами у 151-й окремій механізованій бригаді ЗСУ.

Відповідальним за продовження постачання військам бракованих артилерійських мін журналіст називає особисто очільника Мінстратегпрому Германа Сметаніна.

"Пан Сметанін бреше, щоб прикрити свою корупцію та безпорадність, ціна якої не гроші, а кров українських воїнів. Ні Сметанін, ні керівництво Мінстратегпрому на фронті не бувають, вони бояться дивитись в очі захисникам України, яким вони постачають хлам", - наголошує Бутусов.

Міністр оборони Рустем Умєров і верховний головнокомандувач Володимир Зеленський, за словами журналіста, "ніяких заходів для виправлення ситуації, для вилучення бракованих мін не вживають".

Браковані міни. Що було відомо у листопаді

Про надходження до ЗСУ вироблених Укроборонпромом бракованих мін Юрій Бутусов вперше повідомив у листопаді 2024 року.

"Чому такі міни без перевірки якості були передані у військові підрозділи - на це треба звернути увагу, дати правову оцінку", - закликав тоді правоохоронців журналіст.

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У відповідь член оборонного комітету Верховної Ради нардеп від "Слуги Народу" Федір Веніславський заявив, що всю партію неякісних мін, які потрапили в українське військо, вже повернули на склади виробників, які за власний кошт мають виготовити нові боєприпаси. Загалом обсяг бракованої продукції депутат оцінив як не критичний.