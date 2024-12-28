Західні партнери: Чому ми маємо платити, коли ваша влада краде?
Корупція цієї влади може стати фатальною для довіри наших партнерів до України. Про це пишуть у Washington Post і в Kyiv Post
Браковані міни від Укроборонпрому для ЗСУ стали останньою краплею терпіння. Кейси корупції будуть винесені на слухання у Конгресі, коли там почне працювати республіканська більшість.
Історія з мінами — остання крапля, бо список довгий. Там і невиконані контракти 2022 зі 100% передоплатою, укладені на мільярди гривень після приходу в МО Шарапова, бізнес-партнера Єрмака. Там і яйця по 17, і закупівля невідповідних курток у фірми сім’ї нардепа-слуги, який купив нерухомість у Дубаї.
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Там і інші корупційні штуки, якими наша влада примудрилась перешкоджати американським компаніям ВПК — розслідування вели спеціально призначені слідчі з Пентагону.
Довіра партнерів до української дорівнює продовженню постачання зброї та фінансовій підтримці. Якщо вона підірвана — наслідки прямі. Західні урядовці резонно питають — чому ми маємо платити, коли ваша влада краде? Але це питання маємо поставити й всі ми — громадяни України, щоб партнери для себе розділили владу та український народ. І я впевнений, що народ демократичним шляхом у потрібний час викине владу шахраїв і крадіїв.
Про автора. Володимир Ар'єв, народний депутат України
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