Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Чому в Енергоатомі досі люди держзрадника Деркача?
OPINION

Чому в Енергоатомі досі люди держзрадника Деркача?

Володимир Ар'єв
30 листопада, 2024 субота
16:02
Погляд

І керівник Енергоатому Котін, і міністр енергетики Галущенко є людьми з близького кола екснардепа Деркача. Того самого, який зараз не просто сенатор у РФ, а й член безпекового комітету

Зміст

МАГАТЕ повідомляє про підвищений ризик для ядерної безпеки через вразливість енергетичної структури України. Зараз три атомні станції знизили виробництво електроенергії, оскільки її немає куди віддавати — пошкоджені магістралі, які доставляють електрику зі станцій споживачам. 

Про захист від обстрілів енергорозподільчих станцій Енергоатому почали говорити лише два місяці тому. Тоді ж і почали оголошувати тендери. До того ані в НАЕК, ані в Міненерго навіть не почухались, щоб прикрити обʼєкти від рашистських обстрілів.

А тепер головне: і керівник Енергоатому Котін, і міністр енергетики Галущенко є людьми з близького кола екснардепа Деркача. Того самого, який зараз не просто сенатор у РФ, а й член безпекового комітету. 

Читайте також: Енергетика: припиніть дурити суспільство

Тобто, агент Деркач надав ворогу такі послуги чи дані, чи все разом, що йому подарували суперпосаду як для зрадника. При цьому, Зеленський чомусь не хоче звільняти ані міністра, ані керівника Енергоатому, хоча має всю опосередковану владу для цього — спитайте раніше звільнених міністрів.

Але, видно, президенту і його менеджерам недостатньо саботажу захисту енергорозподільчих і магістральних обʼєктів Енергоатому, що лежить просто на поверхні. З огляду на те, як Офіс президента активно брав участь в спецоперації Деркача проти Порошенка і Байдена, як на мене, це означає, що Деркач володіє чутливою інформацією для Банкової. І це є прямою загрозою безпеці України. З якого боку не поглянь.

Джерело

Про автора. Володимир Ар'єв, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Росія
політика
Війна з Росією
ядерна безпека
державна зрада
атомна енергетика
колаборанти
ракетний удар
блекаут
Енергетика
Читайте також:
Вікторія Спартц
Автор Юлія Юліна
29 листопада, 2024 п'ятниця
Конгресвумен Спартц: "Якщо Україна хоче перемогти РФ, потрібно мобілізувати всю країну"
Рустем Умєров
Автор Ірена Моляр
28 листопада, 2024 четвер
"Чому Умєров повертається з пустими руками?": військовий експерт Селезньов про візит міністра оборони до Сеула
путін
Автор Юлія Юліна
28 листопада, 2024 четвер
Путін пригрозив застосувати проти України "всі наявні засоби ураження" в разі отримання нею ядерної зброї
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.9
  • EUR
    Купівля 43.69
    Продаж 44.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
30 листопада
15:44
На ТОТ Херсонщини росіяни вилучають у цивільних човни на потреби "СВО"
15:34
Огляд
Дмитро Різник, ПСВ - "Шахтар"
Фіаско "Динамо" та "Шахтаря" у єврокубках, повернення Кличка-молодшого на ринг: головні новини українського спорту за тиждень
15:15
Ексклюзив
мобілізація
Правда посередині: голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко про зниження мобілізаційного віку
15:03
Оновлено
Окупанти зранку атакували Мирноград: дві людини загинули, є постраждалі
14:48
Інтерв’ю
Януш Буґайський
Російська Федерація почне валитися ще за Путіна, - американський політолог Буґайський
14:35
Прем'єр Грузії Кобахідзе заявив, що в країні не буде "українського Майдану"
14:02
Ексклюзив
Дональд Трамп
Контакти Трампа з Москвою вже почалися, - політик Рибачук
14:00
Ексклюзив
Французькі солдати беруть участь у масштабних військових навчаннях під назвою «Оріон» у Фронтіньяні, південна Франція, 26 лютого 2023 року
Питання відправки французьких і британських військових в Україну розглядають предметніше, шантаж Путіна провалюється, - Піонтковський
14:00
OPINION
Потрібна нова мітла проти "тіньового" нафтового флоту росіян
13:30
ІТ технології
Українська IT-армія паралізувала роботу звʼязку та інтернету росіян, - Мінцифри
13:24
Тайвань прапор
Запчастини для F-16 і радари: держдеп США схвалив продаж зброї Тайваню на $385 млн
12:59
радіотехнічні війська
Радіотехнічні війська зафіксували майже мільйон повітряних цілей РФ з початку великої війни
12:41
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 листопада: скільки коштує в обмінниках долар і євро
12:35
Оновлено
Аеропорт Алеппо
Російська авіація спільно з сирійською вперше з 2016 року обстріляла Алеппо та інші міста, захоплені повстанцями, - ЗМІ
12:20
Російському генералу Нікіфорову, який наказав ударити "іскандером" по драмтеатру у Чернігові заочно повідомили про підозру
12:06
Ексклюзив
Обстріл Нової Каховки 26 листопада
"Ймовірно в автобусі була завчасно підготовлена вибухівка": заступник голови Херсонської облради Соболевський про обстріл у Новій Каховці
12:05
На фото: стабпункт під Бахмутом, монітор біля пораненого
Японська компанія розробила роботизовані костюми для реабілітації важкопоранених українських військових
12:02
Карло Формоза
Конференція з відновлення України у Римі зосередиться на чотирьох напрямках, - посол Італії Формоза
12:00
OPINION
Чому Україні не підходить "довга стратегія"
10:56
Минулої доби росіяни вбили мирного жителя Донеччини
10:51
Оновлено
Херсон
Війська РФ атакували громадський транспорт у Херсоні: поранено 7 людей
10:48
Під час атаки по Україні 28 листопада F-16 знищили 7 російських крилатих ракет, - Зеленський
10:30
Ексклюзив
РЛС "Подльот"
Знищена РЛС "Подлет" була складовою ППО росіян в Криму, - ВМС ЗСУ
10:17
евакуація
У Боровій на Харківщині завершили примусову евакуацію дітей із сім’ями
10:01
OPINION
Про ЩО домовлятися з Росією?
10:00
Ексклюзив
Дональд Трамп
Технічно Київ має бути спокійним, бо Трамп намагається допомогти досягти не тільки миру, - американський політолог Буґайський
09:56
ЗАЕС окупанти
Запорізька АЕС втретє за місяць опинилась на межі блекауту через російський обстріл
09:54
бійці ГУР уразили три російські РЛС в окупованому Криму
"Каста" і два "Подльоти": бійці ГУР уразили три російські РЛС в окупованому Криму
09:46
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль розповів, чи можливе часткове відкриття авіапростору над Україною
09:36
сили ППО
Нічна атака РФ по Україні: сили ППО знищили 8 з 10 ворожих дронів
09:22
Присвячена загиблим побратимам: "Культурний десант" випустив кліп на пісню Мирослава Кувалдіна "До побачення"
08:35
Огляд
Недосип, мавпа за рогом і Всесвіт у кріслі - 5 книг про те, як запустити свій мозок на повну
08:18
Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину: є загиблий і руйнування
08:14
Оновлено
Минулої доби на фронті відбулося 192 боєзіткнення: найгарячіше було на Курахівському напрямку
08:05
OPINION
Енергетика: припиніть дурити суспільство
07:50
протест у Тбілісі, 29 листопада
У Грузії розігнали багатотисячний протест: поліція затримала понад 100 мітингувальників
07:45
На фото втрати окупантів
Втрати армії РФ з початку великої війни перевищили 740 тис. військових
07:30
Енергетика
Балтійські країни визначилися із датою від’єднання від енергосистеми РФ та синхронізації з ЄС
07:07
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі чергують 2 російські кораблі, які є носіями "калібрів"
06:56
Бердянськ
В окупованому Бердянську вночі лунали вибухи: виникли перебої зі світлом та інтернетом
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV