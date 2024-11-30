МАГАТЕ повідомляє про підвищений ризик для ядерної безпеки через вразливість енергетичної структури України. Зараз три атомні станції знизили виробництво електроенергії, оскільки її немає куди віддавати — пошкоджені магістралі, які доставляють електрику зі станцій споживачам.

Про захист від обстрілів енергорозподільчих станцій Енергоатому почали говорити лише два місяці тому. Тоді ж і почали оголошувати тендери. До того ані в НАЕК, ані в Міненерго навіть не почухались, щоб прикрити обʼєкти від рашистських обстрілів.

А тепер головне: і керівник Енергоатому Котін, і міністр енергетики Галущенко є людьми з близького кола екснардепа Деркача. Того самого, який зараз не просто сенатор у РФ, а й член безпекового комітету. Читайте також: Енергетика: припиніть дурити суспільство Тобто, агент Деркач надав ворогу такі послуги чи дані, чи все разом, що йому подарували суперпосаду як для зрадника. При цьому, Зеленський чомусь не хоче звільняти ані міністра, ані керівника Енергоатому, хоча має всю опосередковану владу для цього — спитайте раніше звільнених міністрів.