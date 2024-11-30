" Зима може пройти без відключень світла зовсім, — міністр енергетики ", - 09 жовтня 2024.

Інформаційна частина з теплою ванною не приведе до зменшення напруження в суспільстві!

З таким прогнозом — буде як "з шашликами". Вже набридло це "заспокійливе" від цих "казкарів...".

Почніть говорити із суспільством як з дорослими. Всі слабкі елементи вже давно покинули країну. Стійкі залишаються. Але маємо говорити про всі сценарії, включно зі складними.

Проблема не лише у ворогах. У нас катастрофічно знизилася якість державного управління! Не зробить Президент України висновки, зокрема кадрові — будемо це все вигрібати потім ми з вами...

P.S. При цьому треба відзначити професіоналізм наших енергетиків, які в таких складних умовах борються з наслідками та відновлюють інфраструктуру в режимі реального часу, як тільки можуть.

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.